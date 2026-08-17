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«Tiene que luchar»: Ruben Amorim envía un mensaje claro a Rafael Leao sobre su futuro en el Milan
Los planes de salida para el verano se estancan
El internacional portugués de 27 años no ocultó su deseo de buscar un nuevo reto en el extranjero al final de la pasada temporada, con Inglaterra o España como destino preferido. Sin embargo, al no materializarse ninguna oferta concreta y con solo dos semanas por delante de mercado de fichajes, parece cada vez más probable que permanezca en San Siro. Su ausencia en el último partido de pretemporada no ha hecho más que añadir más intriga a la situación.
- NurPhoto
Los comentarios en el banquillo revelan dudas
Amorim disfrutó de una noche memorable en Wroclaw, viendo cómo su equipo le marcaba cuatro goles a su antiguo club, el United, gracias a los tantos de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek. Leao se quedó completamente fuera tras comunicar unas molestias musculares antes del saque inicial, lo que llevó a su entrenador a ofrecer una actualización sobre su estado, tal y como recoge TMW: "No creo que sea algo serio, pero no sé si estará listo".
La profundidad de plantilla crea rivalidad
Preguntado por la situación del extremo y por cómo encaja en la competencia en las bandas, el técnico portugués ofreció una valoración sincera: "No lo sé, pero Leao es uno de nuestros jugadores. Ya he dicho que estamos contentos de tenerlo, es un jugador valioso. Así que ya veremos, pero tiene que pelear.
"Creo que Cisse, por la manera en la que jugó, pondrá las cosas difíciles. [Alexis] Saelemaekers ha cambiado de posición, será duro. También tenemos de vuelta a [Christian] Pulisic, así que tendremos a muchos jugadores peleando por ese puesto".
- Getty Images Sport
El estreno ante el Torino plantea dilemas
Leao se enfrenta a una carrera contrarreloj para demostrar que está en condiciones de jugar antes del estreno del Milan en la Serie A contra el Torino este fin de semana. Ese duelo inaugural supondrá una prueba crucial para el plan de Amorim tras una prometedora pretemporada. Si el delantero estrella no llega, quienes brillaron en su ausencia pueden asegurarse un puesto en el once inicial.
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