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imago-sport-1080711814.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traducido por

«Tiene que luchar»: Ruben Amorim envía un mensaje claro a Rafael Leao sobre su futuro en el Milan

R. Leao
R. Amorim
AC Milán
Serie A

Ruben Amorim ha advertido a Rafael Leao de que afronta una tarea difícil para recuperar su puesto en el once titular del AC Milan tras la victoria de pretemporada ante el Manchester United. El delantero portugués se perdió el amistoso por lesión en medio de las continuas especulaciones sobre su traspaso, y su entrenador insistió en que la competencia por los puestos de ataque será feroz.

  • Los planes de salida para el verano se estancan

    El internacional portugués de 27 años no ocultó su deseo de buscar un nuevo reto en el extranjero al final de la pasada temporada, con Inglaterra o España como destino preferido. Sin embargo, al no materializarse ninguna oferta concreta y con solo dos semanas por delante de mercado de fichajes, parece cada vez más probable que permanezca en San Siro. Su ausencia en el último partido de pretemporada no ha hecho más que añadir más intriga a la situación.

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    Los comentarios en el banquillo revelan dudas

    Amorim disfrutó de una noche memorable en Wroclaw, viendo cómo su equipo le marcaba cuatro goles a su antiguo club, el United, gracias a los tantos de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek. Leao se quedó completamente fuera tras comunicar unas molestias musculares antes del saque inicial, lo que llevó a su entrenador a ofrecer una actualización sobre su estado, tal y como recoge TMW: "No creo que sea algo serio, pero no sé si estará listo".

  • La profundidad de plantilla crea rivalidad

    Preguntado por la situación del extremo y por cómo encaja en la competencia en las bandas, el técnico portugués ofreció una valoración sincera: "No lo sé, pero Leao es uno de nuestros jugadores. Ya he dicho que estamos contentos de tenerlo, es un jugador valioso. Así que ya veremos, pero tiene que pelear.

    "Creo que Cisse, por la manera en la que jugó, pondrá las cosas difíciles. [Alexis] Saelemaekers ha cambiado de posición, será duro. También tenemos de vuelta a [Christian] Pulisic, así que tendremos a muchos jugadores peleando por ese puesto".

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  • Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    El estreno ante el Torino plantea dilemas

    Leao se enfrenta a una carrera contrarreloj para demostrar que está en condiciones de jugar antes del estreno del Milan en la Serie A contra el Torino este fin de semana. Ese duelo inaugural supondrá una prueba crucial para el plan de Amorim tras una prometedora pretemporada. Si el delantero estrella no llega, quienes brillaron en su ausencia pueden asegurarse un puesto en el once inicial.

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