«Tiene que luchar»: Ruben Amorim envía un mensaje claro a Rafael Leao sobre su futuro en el Milan

Preguntado por la situación del extremo y por cómo encaja en la competencia en las bandas, el técnico portugués ofreció una valoración sincera: "No lo sé, pero Leao es uno de nuestros jugadores. Ya he dicho que estamos contentos de tenerlo, es un jugador valioso. Así que ya veremos, pero tiene que pelear.

"Creo que Cisse, por la manera en la que jugó, pondrá las cosas difíciles. [Alexis] Saelemaekers ha cambiado de posición, será duro. También tenemos de vuelta a [Christian] Pulisic, así que tendremos a muchos jugadores peleando por ese puesto".