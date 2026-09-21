Cuando el plazo para votar el Balón de Oro se acerca rápidamente, el capitán del Barcelona, Raphinha, no ha dejado lugar a la ambigüedad respecto a su elección para el premio. Con 100 periodistas de todo el mundo preparándose para enviar sus papeletas finales a France Football antes del 28 de septiembre, el debate sobre quién merece el Balón de Oro ha alcanzado un punto álgido.

Preguntado directamente si el canterano de La Masia debería ser quien levantara el trofeo, el brasileño respondió en una entrevista con The Guardian y La Gazzetta dello Sport: "sin ninguna duda, sí". El extremo de 27 años se mostró tajante al afirmar que su compañero cumple todos los criterios posibles utilizados para juzgar a los mejores futbolistas del mundo.

Raphinha explicó su razonamiento al afirmar: "Bueno, por encima de todo. Creo que ganar el Balón de Oro tiene que ver con las estadísticas individuales, los títulos colectivos y la magia que tiene en el campo. El carisma y todo eso. Para mí, esos son los puntos más importantes para ganar el premio. Y creo que Lamine los tiene todos".