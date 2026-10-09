El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, respondió a los comentarios del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien afirmó que Cole Palmer se pierde demasiados compromisos con la selección. Palmer no se incorporó a la concentración de Inglaterra durante la reciente ventana internacional de tres semanas y optó en su lugar por quedarse en Cobham para recuperarse.

Alonso rechazó las insinuaciones de que el jugador de 24 años carece de compromiso con la selección nacional.

El técnico del Chelsea explicó que la prioridad sigue siendo gestionar la carga física para garantizar el rendimiento a largo plazo.