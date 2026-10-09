Dave Shopland
Traducido por
«¡Tiene que estar al cien por cien!»: Xabi Alonso responde después de que Thomas Tuchel apuntara a Cole Palmer
Alonso responde a las críticas de Tuchel
El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, respondió a los comentarios del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien afirmó que Cole Palmer se pierde demasiados compromisos con la selección. Palmer no se incorporó a la concentración de Inglaterra durante la reciente ventana internacional de tres semanas y optó en su lugar por quedarse en Cobham para recuperarse.
Alonso rechazó las insinuaciones de que el jugador de 24 años carece de compromiso con la selección nacional.
El técnico del Chelsea explicó que la prioridad sigue siendo gestionar la carga física para garantizar el rendimiento a largo plazo.
- Getty Images Sport
El compromiso queda demostrado cuando se está en plena forma
Cuando le preguntaron si las críticas sobre el compromiso de Palmer con la selección eran injustas, Alonso ofreció una defensa clara. «Está comprometido, pero necesita estar completamente en forma para jugar y, cuando lo esté, disfrutará de sus minutos», aseguró Alonso.
«Lo necesitamos en ese momento, el club y la selección».
«Ha entrenado durante la última semana. Se ha sentido mejor. No queríamos apresurarnos porque teníamos tiempo suficiente».
Evitar riesgos tras actuaciones complicadas
Alonso señaló que obligar a los jugadores a rendir pese a las molestias perjudica tanto al individuo como al equipo, y citó las dificultades de Palmer contra el Brentford antes del parón. "Lo más importante para Cole es estar completamente en forma, disfrutar de su juego y sentirse bien", señaló el entrenador.
"Siempre que no lo está, como en el partido contra el Brentford, pudimos verlo".
El periodo de tres semanas brindó al cuerpo médico tiempo de sobra para gestionar su rehabilitación.
- Getty Images Sport
El mediapunta estrella, listo para el Bournemouth
Con su recuperación ya completada, se espera que Palmer tenga un papel destacado cuando el Chelsea reciba al Bournemouth en Stamford Bridge. Alonso expresó su satisfacción por volver a tener disponible a su principal creador de juego de cara a una intensa racha de cinco partidos de la Premier League antes del próximo parón.
Palmer buscará ofrecer una actuación decisiva el sábado por la tarde.
El Chelsea espera que su regreso impulse la vuelta a la senda de la victoria.
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