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Lennart KarlGetty Images

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«¡Tiene que disfrutar al máximo esta etapa de su carrera!» Lennart Karl revela el secreto de su éxito en el FC Bayern y en la selección alemana

World Cup
Germany vs Finland
Germany
Finland
Amistosos
L. Karl
Bayern Múnich

Tras su gran debut como titular, Lennart Karl reveló su sencilla receta del éxito.

«Simplemente me apetece jugar, me da igual lo que pase», declaró la estrella emergente tras el 4-0 (1-0) en el penúltimo partido de preparación para el Mundial contra Finlandia. «Voy a darlo todo», añadió el torbellino Karl en la ZDF: «Y además, voy a sacar a relucir algunas habilidades».

  • Contra Finlandia, dio el córner rápido que Undav marcó en el 1-0 (34') y luego asistió al delantero del Stuttgart en el 2-0 (57'). «Es un jugador polivalente y muy valioso», elogió el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann.

    El domingo, en Maguncia, partió por la derecha y formó un trío ofensivo letal con su compañero en el Bayern, Jamal Musiala, y con Florian Wirtz, del Liverpool. «A su edad tiene esa despreocupación. Debe disfrutar al máximo, salir al campo y divertirse», dijo el capitán Joshua Kimmich. «Que se crea capaz, reciba balones, arriesgue y remate».

    Karl, que hasta ahora había jugado dos partidos internacionales como suplente, reconoció que le puso «la piel de gallina salir al campo», y añadió que el himno y «mi asistencia fueron muy especiales para mí. Me alegré mucho y estoy feliz por la confianza del cuerpo técnico».

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