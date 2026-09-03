Según el Daily Mail, Sage admitió que Sarr debe asimilar el impacto emocional de su traspaso frustrado antes de volver a la competición. Sarr, que marcó 21 goles en 45 partidos la temporada pasada, fue objeto de una oferta rechazada de 50 millones de libras del Liverpool, pero el Crystal Palace mantuvo durante todo el mercado que el delantero era indispensable.

"Hablé con él ayer y me dijo que seguro que estará con nosotros", explicó Sage. "Tiene que asimilarlo porque es un sueño para muchos jugadores jugar en un club de este tipo. Tuvo una buena oportunidad, pero no salió."