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«Tiene que aprender»: Virgil van Dijk ofrece un consejo al nuevo fichaje del Liverpool, que NO puede jugar con el club hasta el próximo año
El capitán del Liverpool elogia al «gran talento» Ndukwe
Van Dijk ha quedado profundamente impresionado por el impacto del central adolescente Ndukwe, a pesar de la inminente salida del jugador de 18 años de Anfield. El defensa austriaco, que llegó después de un acuerdo alcanzado con el Austria Wien a principios de este año, ha sido una pieza fija en el equipo de Andoni Iraola durante toda la pretemporada de este verano.
«Obviamente vi los partidos de pretemporada en América», dijo Van Dijk al hablar sobre su joven compañero de equipo. «Es un gran talento, un chico grande y quiere aprender, y tuve una breve conversación con él, especialmente en los últimos dos días. Para él se trata simplemente de seguir progresando. Sé que tiene que irse cedido, eso creo, así que veremos dónde acaba. Sí [es una pena que tenga que irse cedido].
«No sé exactamente cuáles son las reglas, pero lo cierto es que tiene que irse cedido y, vaya donde vaya, necesita aprender, mejorar y estar preparado cuando vuelva para, con suerte, quedarse allí».
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El obstáculo del permiso de trabajo fuerza la salida
El principal obstáculo para Ndukwe es la Governing Body Endorsement (GBE) de la FA para conseguir un visado de trabajo. Para cumplir los requisitos, los jugadores deben acumular 15 puntos en varias categorías de rendimiento, un umbral que el adolescente aún no ha alcanzado.
A pesar de estos obstáculos administrativos, la cotización de Ndukwe sigue siendo alta tras impresionar en sus titularidades contra Sunderland, Wrexham, Leeds United y Monaco. The Athletic sugiere que el jugador de 18 años está valorando actualmente fuertes ofertas de todo el continente, con interés mostrado por clubes de la Bundesliga, Portugal y Dinamarca. Un movimiento a una liga mejor clasificada ayudaría al defensa a acelerar su proceso de suma de puntos para asegurarse de que pueda regresar a Anfield en 2027.
Se agradecen las novedades sobre Jacquet y Araujo.
Van Dijk también ofreció detalles sobre otras caras nuevas en el AXA Training Centre, incluidos los centrales Ronald Araujo y Jeremy Jacquet. Aunque el capitán ya ha dado una cálida bienvenida al cedido del Barcelona en el club, también dio una actualización sobre Jacquet, que sigue de baja, y se mostró optimista con un pronto regreso del joven.
«No he visto nada de [Jacquet]. He hablado con él. Le he visto caminar por ahí y hemos conversado», añadió Van Dijk. «No soy médico, así que no sé exactamente cuál es la situación, pero tengo la sensación de que esta semana podría volver al césped, y ojalá sea lo antes posible».
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Fichajes que están teniendo un impacto inmediato
En cuanto a Victor Munoz, que llegó procedente de Osasuna en una operación de 34,5 millones de libras, Van Dijk no tardó en elogiar el explosivo inicio del atacante en Inglaterra. Munoz hizo recientemente su primera aparición y ya ha llamado la atención del grupo de líderes veteranos durante las sesiones de entrenamiento. El capitán señaló que las cualidades físicas del nuevo fichaje han añadido una dimensión diferente a las opciones ofensivas de la plantilla durante la fase final del programa de pretemporada.
«También empezó [a entrenarse] el miércoles», confirmó Van Dijk sobre Munoz. «Es muy rápido y ha sido bueno ver el tipo de calidad que puede aportar al club, y creo que tuvo una gran acogida. Ahora solo le toca mantener eso de cara a lo siguiente».
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