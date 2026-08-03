«Tiene las herramientas»: Patrice Evra dice al objetivo de 51 millones de libras del Manchester United, Manu Kone, que rechace Old Trafford por el Arsenal

A pesar de su condición de icono del Manchester United, Evra ha instado a su compatriota a considerar un traspaso al norte de Londres con el Arsenal, campeón de la Premier League.

En declaraciones a Stake, Evra elogió la idoneidad de Kone para el fútbol inglés: «Me gusta el perfil de Manu Kone para la Premier League. Tiene energía, conduce el balón, le gustan los duelos y trabaja para el equipo.

»Todas esas cosas importan en Inglaterra. La Premier League es más rápida. No te da tiempo ni a respirar. Así que lo importante es la adaptación. No le juzguéis después de cinco partidos.

»Si va al Arsenal con un entrenador que sepa cómo utilizarlo, creo que puede hacerlo bien. Desde luego tiene las herramientas. Luego todo depende de la regularidad».