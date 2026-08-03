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«Tiene las herramientas»: Patrice Evra dice al objetivo de 51 millones de libras del Manchester United, Manu Kone, que rechace Old Trafford por el Arsenal
Se intensifica la carrera por el fichaje de Kone
El mercado de fichajes de verano ha generado una fuerte competencia por el centrocampista de la Roma Kone tras sus impresionantes actuaciones con Francia en el Mundial de 2026. El United se ha convertido en el principal favorito para llevar al jugador de 25 años a Old Trafford y complementar las llegadas de Youri Tielemans y Andrey Santos. Los dirigentes del Manchester United ya han mantenido conversaciones directas con los representantes del jugador y con la Roma, que valora a su activo clave en unos 51 millones de libras.
- Action Plus
Evra aconseja fichar por el Arsenal
A pesar de su condición de icono del Manchester United, Evra ha instado a su compatriota a considerar un traspaso al norte de Londres con el Arsenal, campeón de la Premier League.
En declaraciones a Stake, Evra elogió la idoneidad de Kone para el fútbol inglés: «Me gusta el perfil de Manu Kone para la Premier League. Tiene energía, conduce el balón, le gustan los duelos y trabaja para el equipo.
»Todas esas cosas importan en Inglaterra. La Premier League es más rápida. No te da tiempo ni a respirar. Así que lo importante es la adaptación. No le juzguéis después de cinco partidos.
»Si va al Arsenal con un entrenador que sepa cómo utilizarlo, creo que puede hacerlo bien. Desde luego tiene las herramientas. Luego todo depende de la regularidad».
El Arsenal prioriza el fichaje de Bruno Guimaraes
Aunque Evra presionó para que Kone se marchara al Emirates Stadium, el Arsenal está priorizando actualmente el fichaje del centrocampista del Newcastle United Guimaraes, que, según se informa, ya ha acordado sus condiciones personales. La persecución del Arsenal por Guimaraes también ha recibido el pleno respaldo de la leyenda del Chelsea Claude Makelele.
En declaraciones a ComeOn, Makelele elogió el encaje del perfil de Guimaraes en la plantilla de Mikel Arteta: «Bruno Guimaraes es un jugador ambicioso que ve su carrera de una sola manera: jugar la Champions League, siempre, y en equipos construidos para ganar títulos en Europa.
«El Arsenal cumple todos los requisitos. Ganó la Premier League, llegó lejos en la Champions League y está construido para volver a intentarlo. Siempre es correcto que un buen jugador se una a un gran equipo, y el Arsenal ha hecho grandes negocios.
«Bruno Guimaraes es un muy buen jugador, excepcional, como vimos con Brasil. Es su carrera y su decisión, pero su juego encaja perfectamente en el Arsenal.»
- Getty Images Sport
Las campeonas afrontan una dura prueba en el debut
El Arsenal comenzará la defensa de su título de la Premier League recibiendo al recién ascendido Coventry City en el Emirates Stadium el 21 de agosto. Mientras tanto, el United iniciará su campaña nacional un día después ante otro equipo ascendido, el Hull City. Se cree que resolver los traspasos en el centro del campo de ambos clubes es la principal prioridad antes de que arranque la nueva temporada.
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