En «talkSPORT Breakfast», Agbonlahor descartó el fichaje de Garnacho por el Villa: «¡No! Es hora de anuncios. No quiero hablar, no va a pasar. ¡Es un sueño, una pesadilla!».

El exdelantero del Villa cuestionó la capacidad de Garnacho, citando sus recientes actuaciones con el Chelsea. «No es un buen jugador», añadió Agbonlahor. «Cada vez que lo he visto, no es capaz de superar al lateral. En sus últimos cinco o seis partidos con el Chelsea la temporada pasada, corría hacia el lateral, se daba la vuelta y pasaba el balón hacia atrás. Le daba miedo enfrentarse a un rival.

Hay una razón por la que el Manchester United lo descartó, otra por la que el Chelsea hizo lo mismo y otra por la que Argentina no lo convocó al Mundial pese a necesitar extremos.

«Por lo que he visto de su carrera en el Manchester United, tiene el ego de Ronaldo o Messi, pero no tiene el talento de David Bellion, que jugaba en el Manchester United hace veinte años».