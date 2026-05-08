El regreso de José Mourinho al Real Madrid, inmerso en crisis, parece cada vez más probable. Según Sky Sport, el portugués, que ya dirigió al club entre 2010 y 2013 y aún tiene contrato con el Benfica, está en pole position, pero ha puesto dos condiciones claras.
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Tiene dos exigencias llamativas: el espectacular regreso de José Mourinho al Real Madrid está cada vez más cerca
Según el informe, el Real Madrid se reunió a principios de semana con el equipo directivo de Mourinho para avanzar en las negociaciones. También ya hubo contacto directo con el entrenador. El director general del club, José Ángel Sánchez, presiona para ficharlo.
Según The Athletic, Florentino Pérez también lo respalda y lo ve como el candidato ideal para regresar al banquillo madridista el próximo verano, trece años después.
El propio Mourinho no se opone, pero pone dos condiciones: «control total» y «gran capacidad de decisión en los fichajes», según Sky.
¿Regreso al Real Madrid? Al parecer, Mourinho tiene una cláusula de rescisión.
Mourinho admitió que no sabe si seguirá en el Benfica tras la presente temporada. Al preguntarle por su continuidad en el banquillo del club más laureado de Portugal en la campaña 2026/27, respondió: «No puedo confirmarlo; no depende solo de mí».
Y añadió: «Un entrenador forma parte de la estructura de un club, igual que cualquier empleado o periodista en una redacción. Usted trabaja en ‘A Bola’. ¿Puede garantizar que estará allí dentro de diez años? Quizá quiera, pero no puede». Concluyó: «No puedo garantizar nada», aunque subrayó: «¡No hay nada del Real Madrid!».
Según The Athletic, su contrato, vigente hasta 2027, incluye una cláusula de rescisión de tres millones de euros que el Real Madrid podría activar sin dificultad.