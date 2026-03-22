Según informa Sky, Nils-Ole Book, del SV Elversberg, es uno de los candidatos que se están barajando entre los directivos del Dortmund. Este hombre de 40 años ocupa el cargo de director deportivo en el equipo, que aspira al ascenso desde la segunda división alemana.
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¡Tiene contrato con un equipo de Segunda División! Se baraja un nombre sorprendente como sucesor de Sebastian Kehl en el BVB
Gracias a su «método de trabajo analítico, su estilo de liderazgo tranquilo y estratégico, así como a una inteligente planificación de la plantilla», Book se ha labrado en los últimos años una excelente reputación en el sector, por lo que, al parecer, ya estaba en el punto de mira del VfL Wolfsburgo y del Borussia Mönchengladbach.
Sin embargo, rechazó las ofertas de la Bundesliga y, en su lugar, renovó su contrato en Elversberg, en parte porque, al parecer, tenía la esperanza de conseguir un puesto en un club más grande. Ahora se le presenta esa oportunidad con los «amarillos y negros».
En el Elversberg, Book es considerado uno de los artífices del actual éxito deportivo. A pesar de las bajas de renombre del verano pasado, como el regreso de Fisnik Asllani al TSG Hoffenheim tras su cesión, el técnico de 40 años ha reunido en el equipo del Sarre una plantilla muy competitiva que, tras 27 de las 34 jornadas, ocupa el segundo puesto de la tabla de la Segunda División y tiene buenas posibilidades de ascender a la Bundesliga.
El BVB se despide de forma inesperada del director deportivo Kehl
El BVB se despidió el domingo por la tarde de su hasta ahora director deportivo. «En verano llegó el momento adecuado para los cambios», afirmó el director deportivo Lars Ricken: «Para que ambas partes puedan prepararse, hemos acordado de mutuo acuerdo la rescisión inmediata del contrato de Sebastian». Kehl ha prestado «enormes servicios a nuestro club, y le estamos muy agradecidos por su gran compromiso».
Desde 2018, Kehl había sido durante cuatro años director del departamento de jugadores profesionales del BVB; durante ese tiempo, el Dortmund logró la victoria en la Copa DFB de 2021. En el verano de 2022, el exjugador profesional del BVB asumió el cargo de director deportivo, y en 2024 los amarillos y negros llegaron a la final de la Liga de Campeones. Kehl fue considerado durante mucho tiempo el heredero de Hans-Joachim Watzke, pero fue Ricken quien obtuvo el codiciado puesto de director general.
«El Borussia Dortmund me ha acompañado durante media vida y siento un vínculo muy fuerte con este gran club. No obstante, ahora hemos llegado juntos a la conclusión de que es hora de emprender nuevos caminos, tanto para el BVB como para mí», declaró Kehl, que pasó 13 años en Dortmund como jugador. Últimamente había rumores sobre un posible fichaje del jugador de 46 años como director deportivo del Hamburgo SV, ya que un ascenso dentro del BVB no era posible en esta coyuntura.
BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha
Partido
4 de abril, 18:30 h
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15:30 h
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)