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¿Tiene Brasil un «plan contra Erling Haaland»? Carlo Ancelotti explica cómo su equipo frenará al goleador noruego en los octavos del Mundial
No habrá trato especial para Haaland
Haaland ha marcado cinco goles en este torneo y Ancelotti conoce bien la amenaza del máximo goleador de la Premier League. Su equipo busca frenar al delantero del Manchester City y superar a Noruega para alcanzar los cuartos de final del Mundial. El legendario técnico italiano confía en que sus defensas, con años de experiencia en la élite europea, están preparados para el reto.
En la víspera del encuentro, afirmó en rueda de prensa: «No creo en un plan “anti-Haaland”. Mis jugadores ya saben cómo marcarlo; lo han enfrentado varias veces. Estamos en óptimas condiciones, aunque debemos seguir mejorando. Todos conocen su estilo, así que no tengo que explicar nada a mis defensas».
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Enemigos conocidos en el MetLife Stadium
El domingo en el MetLife Stadium se reeditarán varias rivalidades de clubes a nivel internacional. Se espera que el defensa del Arsenal Gabriel Magalhães lidere la zaga brasileña ante un delantero al que ya conoce en la Premier League. Ancelotti confía en que esa familiaridad ayude a los pentacampeones a alcanzar los cuartos de final, donde podrían cruzarse con Inglaterra o México.
«Obviamente, han jugado contra él varias veces, así que solo estamos centrados en prepararnos bien para el partido, en comprender las características básicas del rival y sabemos que son muy peligrosos en ataque», añadió Ancelotti. «Noruega es un rival exigente, con estructura y bien organizado, así que debemos jugar a nuestro mejor nivel, y creo que podemos hacerlo porque tenemos confianza tras superar a Japón».
Noticias sobre las alineaciones y las lesiones que preocupan a la Seleção
Brasil llega a este partido tras un final dramático en la ronda de 32, donde Gabriel Martinelli marcó en el descuento para vencer 2-1 a Japón. Sin embargo, la plantilla recibe noticias mixtas sobre lesiones. El centrocampista Lucas Paquetá se pierde el duelo contra los noruegos por un problema en el isquiotibial, lo que deja un vacío en el medio del campo. La buena noticia para los sudamericanos es el posible regreso del delantero del Barcelona Raphinha, ya recuperado de su lesión en el muslo. Su vuelta daría a Ancelotti más opciones en un ataque en plena forma.
Noruega, en cambio, duda sobre la participación de Julian Ryerson y Holmgren Pedersen, si bien Stale Solbakken confía en que su defensa resista la presión de la ofensiva brasileña.
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Solbakken deja de centrarse en los jugadores a título individual
El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, afirma que el partido del domingo en East Rutherford no se reducirá a ver si Haaland vence a la pareja de centrales brasileños Gabriel y Marquinhos. Aunque los ojos del mundo estarán puestos en el aspirante a la Bota de Oro, Solbakken cree que el esfuerzo colectivo determinará qué selección avanza en el torneo.
«Brasil cuenta con una de las mejores parejas de defensas de este torneo, dos jugadores que se encuentran al más alto nivel internacional», afirmó Solbakken. «Habrá duelos intensos, pero para mí es Brasil contra Noruega. Ellos son favoritos, claro, pero esperamos competir y dar lo mejor de nosotros; de lo contrario no tendremos oportunidad».
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