Thuram, un gol envenenado contra Zidane: «¿No me llamó con Francia? Le respeto, pero...»

Marcus Thuram, un gol dedicado a Zinedine Zidane. El delantero del Inter, autor del tanto del 3-0 al Parma, envió un mensaje al seleccionador de Francia, que no lo convocó para los últimos compromisos de la Nations League: "Me habría gustado ir con la selección, pero el seleccionador tomó sus decisiones y las respeto, yo me he quedado en la Pinetina y he trabajado muy bien. Se decía que siempre empezábamos encajando goles, siempre habrá rumores sobre nosotros, pero salimos al campo solo para ganar".





VÍCTIMA PREFERIDA - Mientras tanto, para él es el quinto gol en cinco partidos contra el Parma, equipo de la ciudad donde nació, incluido el tanto que el pasado 3 de mayo abrió el partido del Scudetto.







