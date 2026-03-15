El centrocampista de la Juventus Khephren Thuram concedió una entrevista a Canal + y habló sobre el tema del racismo en el mundo del fútbol, centrándose especialmente en los supuestos insultos racistas del jugador del Benfica Prestianni hacia el número siete del Real Madrid, Vinicius, durante un partido de la Liga de Campeones: «Es difícil para un joven negro. En 2026 todavía puedes ser agredido por el color de tu piel. Vinicius fue agredido; fue como si me hubieran agredido a mí. Me podría haber pasado a mí... ¿Y todo porque soy negro? No tengo la respuesta para detenerlo, no tengo la respuesta para detenerlo en los estadios». Estas son sus otras declaraciones:
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Thuram sobre el racismo: «¿Insultos a Vinicius en la Champions? Yo también me sentí atacado»
UNA SOLUCIÓN
«Abandonar el campo podría ser una solución, pero yo quiero jugar al fútbol. Es mi trabajo y me encanta lo que hago. Debería haber sanciones más severas para quienes se comportan así. ¿Por qué debería ser yo quien abandone el campo? Debería ser él (el que insulta, nota del editor) quien abandone el estadio. Tenemos que poner fin a estas tonterías. Hablemos en serio».
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