Thuram sobre el racismo: «¿Insultos a Vinicius en la Champions? Yo también me sentí atacado»

El centrocampista de la Juventus Khephren Thuram concedió una entrevista a Canal + y habló sobre el tema del racismo en el mundo del fútbol, centrándose especialmente en los supuestos insultos racistas del jugador del Benfica Prestianni hacia el número siete del Real Madrid, Vinicius, durante un partido de la Liga de Campeones: «Es difícil para un joven negro. En 2026 todavía puedes ser agredido por el color de tu piel. Vinicius fue agredido; fue como si me hubieran agredido a mí. Me podría haber pasado a mí... ¿Y todo porque soy negro? No tengo la respuesta para detenerlo, no tengo la respuesta para detenerlo en los estadios». Estas son sus otras declaraciones: