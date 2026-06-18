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England Croatia W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Thomas Tuchel ya muestra su magia, aunque debe mejorar la débil defensa de Inglaterra. En la victoria inaugural ante Croacia, Harry Kane y Jude Bellingham brillaron

Winners & losers
Inglaterra
World Cup
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
Croacia
FEATURES
Inglaterra vs Croacia
Analysis

Thomas Tuchel no reveló exactamente qué les dijo en el descanso del partido que Inglaterra ganó 4-2 a Croacia, en el debut del Mundial 2026. En ese momento el marcador estaba 2-2 y el equipo no brillaba. Tuchel afirmó que les habló con calma y les pidió jugar con valentía. Pero la realidad seguramente fue más dura.

Dijera lo que dijera Tuchel, funcionó: Inglaterra pasó de una primera parte mediocre a una segunda contundente, con dos goles más que confirman su condición de favorita.

Harry Kane adelantó a Inglaterra tras repetir un penalti que Dominik Livakovic había detenido, pero Croacia empató de la nada.

La decisión de Tuchel de dejar fuera a Marc Guehi y apostar por John Stones y Ezri Konsa había sido muy comentada, y los críticos cobraron fuerza cuando el centrocampista del Inter Petar Sucic se adentró, Stones picó en la finta y el balón llegó a Martin Baturina, quien disparó al ángulo superior.

Inglaterra recuperó la ventaja cinco minutos después: Declan Rice centró desde la esquina y Kane cabeceó a la red. Sin embargo, Inglaterra no mantuvo la ventaja: Mario Pasalic superó con un pase elevado a una defensa que había retrocedido demasiado, Ivan Perisic cabeceó hacia Petar Musa y este remató de volea al ángulo inferior.

Tras el descanso Inglaterra reaccionó: pase de Anderson, control y disparo de Bellingham al rincón. Luego Livakovic mantuvo a Croacia en pie con siete paradas, varias en pocos minutos.

La sentencia llegó en el 85: Saka asistió a Rashford, otro suplente, y este fusiló al ángulo.

Aun así, la zaga inglesa lució inestable y surgirán dudas sobre su capacidad para manejar partidos, más con Rice lesionado. Pero su poderío ofensivo y la reacción en la segunda parte muestran que, al menos, Inglaterra será un equipo muy peligroso en las próximas cinco semanas.

En GOAL analizamos a los ganadores y perdedores del duelo en Dallas.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    GANADOR: Harry Kane

    Ya olvidamos ese penalti fallado tan pronto...

    Kane no fallaba un penalti con Inglaterra desde el famoso error ante Francia en el Mundial 2022 y había marcado siete seguidos. El miércoles sumó el octavo tras una segunda oportunidad: los árbitros detectaron que Livakovic se había adelantado al detener su primer lanzamiento.

    El segundo lanzamiento fue contundente y, desde ahí, Kane mostró su repertorio habitual: bajó a buscar el balón, se metió en zonas peligrosas y forzó faltas. Conectó a la perfección con Noni Madueke y marcó su segundo gol con la misma maestría, cabeceando al ángulo pese a la floja marca croata.

    Ya es el máximo anotador de penaltis en la historia de los Mundiales, el segundo inglés en marcar en tres ediciones y empata con Gary Lineker como el más goleador de Inglaterra en la competición, sin perder terreno en la lucha por la Bota de Oro.

    • Anuncios
  • Luka ModricGetty

    PERDEDOR: Luka Modric

    Luka Modric es un futbolista sublime. Rompió el duopolio de Messi y Cristiano, ganó el Balón de Oro en 2018 y es uno de los mejores centrocampistas.

    Aun así, en este partido se notaron sus 40 años: desde el primer minuto le costó encontrar su sitio y provocó un penalti al llegar tarde a un duelo con Madueke. Aunque completó la mayoría de sus pases, nunca logró imponerse.

    Es cierto que los croatas quedaron superados en el medio, pero antes Modric solía salir airoso. Ayer se le vio como es: un jugador que ya no puede seguir el ritmo de rivales más jóvenes y veloces.

    Croacia lo reemplazó por Mateo Kovacic antes del minuto 60, y el joven aportó más energía. Modric no debe quedarse en el banquillo, pero ya no puede cargar con el equipo como antes.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Jude Bellingham

    A pesar de la brillantez de Kane, Bellingham parece clave este verano para Tuchel y para Inglaterra. Si el jugador del Real Madrid aporta goles y asistencias desde el centro del campo, dará a los Tres Leones una nueva dimensión.

    Al principio le costó, pese a sus constantes arrancadas. Pero pronto mostró su talento: primero con una incursión por el centro que acabó sin gol y, en la segunda parte, con el tanto que merecía.

    Anderson, que también tardó en entrar en juego, envió un pase por la banda; Bellingham lo controló y remató con precisión. Celebró el gol con los brazos abiertos ante una afición entregada.

    Después retrocedió al puesto de ‘8’, facilitando el juego y la subida de Morgan Rogers. Los hinchas ingleses confían en que sea solo el inicio.

    «Se puede confiar en Jude en estos momentos. Le encantan estos partidos bajo presión», declaró Tuchel tras el pitido final.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: La charla de Tuchel al equipo

    Tuchel no estaba contento en el descanso. Así lo dejó claro su segundo, Anthony Barry, en una entrevista con ITV.

    «Tomamos decisiones sin la mente despejada: jugábamos en largo cuando debíamos hacerlo en corto, y al revés; no aprovechábamos los huecos, así que no pudimos acelerar nuestro juego», explicó Barry.

    A partir de ahí, tomamos decisiones sin la mente despejada: jugábamos en largo cuando debíamos hacerlo en corto, y viceversa; no aprovechábamos los huecos, así que no pudimos acelerar nuestro juego. Pensamos que el penalti nos liberaría, nos permitiría ser nosotros mismos, pero volvimos a caer en patrones temerosos.

    «Marcamos el segundo, pensamos que ya estaba, pero luego encajamos el segundo y ahora toca hablar de eso en el descanso».

    No sabemos qué se dijo, pero Kane habló de un «discurso» de Tuchel, mientras que Rice lo elogió como un «entrenador de primer nivel». El propio Tuchel afirmó que su cuerpo técnico «les animó a ir a por todas».

    Sea lo que sea que dijo, funcionó: Inglaterra salió transformada en la segunda parte, marcó rápido y dominó el partido.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: La defensa de Inglaterra

    Esta Inglaterra siempre iba a marcar: tiene potencia ofensiva, buenas ideas en el último tercio y jugadores decisivos, con más opciones en el banquillo. Parece improbable que se quede sin anotar este verano.

    ¿Y la defensa? Parece inestable, por no decir incierta. Tuchel alineó una zaga de cuatro: Reece James, Konsa, Stones y Nico O’Reilly, y ninguno brilló.

    Stones se despistó en el primer gol de Croacia, Konsa se retrasó en el segundo y James persiguió sombras. O’Reilly, poco habituado a defender con el Manchester City, tampoco aportó solidez.

    Aún no es hora de alarmarse, pero Tuchel debe revisar plantilla y táctica para afianzar la defensa.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Marcus Rashford

    Antes del torneo, Anthony Gordon y Marcus Rashford competían por el puesto de extremo izquierdo de Inglaterra. Gordon ganó la plaza gracias a su presión y trabajo defensivo. En este partido no lo hizo mal, pero le faltó mordiente.

    Rashford aporta más calidad. En su cesión al Barcelona ha recuperado su mejor versión. Su gol lo demuestra: buenos controles y remate fácil, como si jugara en piloto automático.

    Quizá así sean las cosas ahora: Gordon aporta energía y Rashford marca goles. Si alguna vez hubo un intercambio de 60 minutos, este no es nada malo en absoluto.