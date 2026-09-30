No era la primera vez que Bellingham lideraba al equipo absoluto, ya que anteriormente había llevado el brazalete en una victoria en un amistoso de preparación para el Mundial contra Costa Rica en junio. Tuchel explicó que dejarlo fuera del once inicial en Praga fue una decisión física sensata y no una degradación táctica.

«Creo que ahora mismo le encanta estar con nosotros, eso es lo que siento», dijo Tuchel. «Hoy hemos tenido esta pequeña charla sobre su papel y los dos teníamos el estómago diciéndonos: “vamos otra vez, empecemos de nuevo”. Y luego nuestras cabezas dijeron: “quizá 30 minutos sean suficientes por hoy”, porque no ha jugado con un margen de recuperación tan corto durante esta temporada.

«Ya lo ha hecho antes, pero no en la temporada, así que no queríamos ser los primeros en intentarlo. Pero incluso en este pequeño encuentro, se puede ver que tiene confianza y que está feliz incluso de ayudar desde el banquillo, así que sí, es una recompensa. Está bien».