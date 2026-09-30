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Thomas Tuchel ve a Jude Bellingham como futuro capitán permanente de Inglaterra tras la victoria ante la República Checa
Da un paso al frente para liderar
Tuchel ha respaldado a Bellingham para que asuma la capitanía permanente en el futuro. El centrocampista del Madrid recogió con orgullo el brazalete del delantero del Bayern de Múnich Harry Kane durante una victoria por 2-0 en la Nations League ante la República Checa.
Bellingham comenzó el partido en Praga en el banquillo tras una actuación físicamente exigente en la derrota del sábado ante España. Finalmente entró en el minuto 71 y asumió las funciones de liderazgo sobre el terreno de juego en los compases finales del crucial duelo europeo.
- AFP
Ganar la recompensa definitiva
La sustitución en la segunda parte puso de manifiesto la enorme confianza que Tuchel tiene en el talentoso centrocampista. Preguntado directamente sobre si Bellingham podría ser el capitán permanente algún día, el seleccionador de Inglaterra dio una respuesta contundente y alentadora.
«Si eres el capitán al final de estos partidos, seguro que puedes ser el capitán permanente», afirmó Tuchel, en declaraciones recogidas por The Standard. «Incluso en este pequeño episodio, se puede ver que tiene confianza y que está contento incluso por poder ayudar desde el banquillo. Así que, sí, es una recompensa. Está bien».
Gestionando cuidadosamente la carga de trabajo
No era la primera vez que Bellingham lideraba al equipo absoluto, ya que anteriormente había llevado el brazalete en una victoria en un amistoso de preparación para el Mundial contra Costa Rica en junio. Tuchel explicó que dejarlo fuera del once inicial en Praga fue una decisión física sensata y no una degradación táctica.
«Creo que ahora mismo le encanta estar con nosotros, eso es lo que siento», dijo Tuchel. «Hoy hemos tenido esta pequeña charla sobre su papel y los dos teníamos el estómago diciéndonos: “vamos otra vez, empecemos de nuevo”. Y luego nuestras cabezas dijeron: “quizá 30 minutos sean suficientes por hoy”, porque no ha jugado con un margen de recuperación tan corto durante esta temporada.
«Ya lo ha hecho antes, pero no en la temporada, así que no queríamos ser los primeros en intentarlo. Pero incluso en este pequeño encuentro, se puede ver que tiene confianza y que está feliz incluso de ayudar desde el banquillo, así que sí, es una recompensa. Está bien».
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Se avecina un duelo crucial
A pesar de su impresionante aparición desde el banquillo, el estado físico inmediato de Bellingham se ha convertido de repente en una preocupación para la selección. Tuchel confirmó que el creativo centrocampista sufrió un problema menor al final del partido.
Inglaterra querrá desesperadamente tener a su talismán en plenitud para el crucial choque a domicilio del sábado en Rijeka. Con España bien posicionada para asegurar un puesto entre los dos primeros del Grupo A3, el equipo de Tuchel debe luchar con Croacia para hacerse con la plaza restante en cuartos de final de la Liga de Naciones.
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