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Thomas Tuchel tranquiliza a los aficionados ingleses: Harry Kane está en «plena forma» y listo para las condiciones «tórridas» del Mundial
Tuchel resta importancia a las preocupaciones sobre el clima
El cuerpo técnico de Inglaterra temía que el calor de junio en Florida afectara al rendimiento físico de su capitán. Sin embargo, el delantero de 32 años ha disipado dudas al liderar la intensidad en los ejercicios defensivos de presión alta en West Palm Beach. Kane llega a la concentración previa al torneo tras una temporada extraordinaria con el Bayern de Múnich, en la que marcó 61 goles.
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El entrenador respalda a su delantero estrella
El seleccionador destacó que el delantero ha demostrado estar preparado en las primeras sesiones. Tuchel afirmó: «Está en plena forma y listo para jugar. No nos preocupamos por él pese al calor de junio; esta semana me ha mostrado su nivel. Es nuestro jugador clave.
Se le ve en plena forma y entrena al más alto nivel. Hoy hemos hecho un trabajo defensivo y él ha marcado la intensidad. Está muy acostumbrado a la presión alta del Bayern de Múnich y al juego intenso en campo rival. Predica con el ejemplo. Creo que está en su mejor forma».
Cuestionar las jerarquías establecidas desde el principio
Tuchel confirmó que Kane jugará 45 minutos este fin de semana y explicó cómo usará a los delanteros suplentes.
Explicó que todos jugarán 45 minutos para mantener la continuidad de la semana. “Queremos mantener a Harry en forma y alinearlo lo más posible, pero esperamos no tener que hacerlo durante 90 o 120 minutos en todos los partidos. Si el encuentro está reñido, ¿realmente hacemos eso? ¿Sacamos a nuestro principal goleador? Quizás no”, añadió.
El seleccionador añadió que Ollie Watkins actuará como segundo delantero, mientras que Ivan Toney aportará profundidad desde el banquillo: «Oli es el jugador que necesitamos para sustituir a Harry, si no debe ser titular; mantiene la intensidad y la presión. Ivan, en cambio, es un rematador.
Quizá sea una tarea especial desviar la atención de Harry. Entonces tenemos un segundo delantero que es muy bueno en el área. Es un buen lanzador de penaltis. Entrena a un alto nivel. Estoy muy contento con él. Acaba de demostrar que fue acertado llevarlo. Tiene una actitud brillante. Tenemos algunas opciones, pero Harry es, por supuesto, el hombre clave en la delantera».
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El partido de los All Whites da inicio a la cuenta atrás
Los Tres Leones jugarán un amistoso en Tampa para romper su racha de dos partidos sin ganar ante Nueva Zelanda, que suele sufrir contra equipos europeos.
El domingo se sumará el cuarteto del Arsenal campeón de la Premier League. Después de un amistoso ante Costa Rica, la plantilla viajará a Kansas City y debutará en el Grupo L frente a Croacia en Dallas el 17 de junio.