Tuchel confirmó que Kane jugará 45 minutos este fin de semana y explicó cómo usará a los delanteros suplentes.

Explicó que todos jugarán 45 minutos para mantener la continuidad, aunque intentará dosificar a Kane y reservarlo en algunos partidos, siempre que el marcador lo permita.

El seleccionador añadió que Ollie Watkins actuará como segundo delantero, mientras que Ivan Toney aportará profundidad desde el banquillo. «Oli puede mantener la intensidad y presionar; esa es su fortaleza. Ivan, en cambio, es un rematador.

Quizá sea una tarea especial desviar la atención de Harry. Entonces tenemos un segundo delantero que es muy bueno en el área. Es un buen lanzador de penaltis. Entrena a un alto nivel. Estoy muy contento con él. Acaba de demostrar que fue acertado llevarlo. Tiene una actitud brillante. Tenemos algunas opciones, pero Harry es, por supuesto, el hombre clave en la delantera».