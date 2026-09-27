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Thomas Tuchel tacha de «locura» dar descanso a los jugadores de Inglaterra y se niega a atender las llamadas de los entrenadores de la Premier League
Sin concesiones para la selección nacional
En una rueda de prensa, Tuchel declaró que no tiene intención de alcanzar acuerdos con entrenadores de la Premier League sobre los minutos de los jugadores, según informó The Guardian.
Aunque reconoció que Declan Rice necesitaba descanso debido a su elevada carga de trabajo y a sus problemas físicos, bien documentados, Tuchel quiere mantener la consistencia en su once inicial. Al hablar sobre la presión de los clubes, Tuchel dijo: "No atiendo llamadas de entrenadores de la Premier League. Nunca llamé a ningún seleccionador [cuando estaba en el fútbol de clubes]. No puedo gestionar [los minutos de] los jugadores. Es simplemente imposible. Yo sabía, como entrenador de club... que si llamaba a un entrenador en Brasil o Argentina, no sabrían de qué estoy hablando. Los jugadores no sabrían de qué estoy hablando".
- AFP
A por la victoria a toda velocidad
Tuchel está decidido a alinear un equipo fuerte, con el objetivo de establecer ritmo y confianza entre su grupo principal. Inglaterra tiene algo que demostrar tras su derrota por 3-2 ante España en Wembley el sábado. El seleccionador recalcó que el exigente calendario no es una excusa válida para adoptar un enfoque más suave.
Al detallar su postura inflexible sobre las rotaciones, añadió: "¿Por qué iba a hacer esto y empezar a dar a los jugadores la impresión de que está bien dar un paso atrás, o repartir un tiempo, o descansar en un partido? Nunca lo haría. Es una locura. Queremos ganar el próximo partido. Me encantaría no rotar, pero no estoy seguro de si es posible. El escenario ideal sería volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo. Con seis o siete jugadores como mínimo que vuelvan a ser titulares, para poner la responsabilidad sobre ellos y para que sientan la confianza".
Bellingham prende la mecha
A pesar del apretado calendario, Jude Bellingham sigue siendo una pieza central en los planes de Tuchel, con el técnico elogiando la inagotable energía del centrocampista ante los campeones de Europa. Bellingham dio una asistencia y provocó un penalti, además de tener un encontronazo con Marc Cucurella. Al abordar la preocupación por que Bellingham juegue demasiados partidos en un corto espacio de tiempo, Tuchel confirmó que controlarán cuidadosamente su estado físico, pero elogió su estilo agresivo. «A Jude le gusta eso, mejora si pasa», dijo Tuchel.
«Es mejor si juega con un poco de rabia. Es lo que hace. Creo que a veces busca estos momentos para encenderse. No conoce a ningún compañero [del Madrid] [durante un partido internacional]. Sigue siendo amigo de ellos, pero no durante los 90 minutos».
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¿Qué le espera ahora a Inglaterra?
Inglaterra se enfrentará a la República Checa en Praga el martes con el objetivo de enderezar su rumbo en la Nations League. Tras este duelo crucial, la selección viajará a Rijeka para medirse a Croacia el sábado antes de cerrar esta intensa ventana internacional con un partido en casa ante la República Checa la semana siguiente.
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