Thomas Tuchel tacha de «locura» dar descanso a los jugadores de Inglaterra y se niega a atender las llamadas de los entrenadores de la Premier League

En una rueda de prensa, Tuchel declaró que no tiene intención de alcanzar acuerdos con entrenadores de la Premier League sobre los minutos de los jugadores, según informó The Guardian.

Aunque reconoció que Declan Rice necesitaba descanso debido a su elevada carga de trabajo y a sus problemas físicos, bien documentados, Tuchel quiere mantener la consistencia en su once inicial. Al hablar sobre la presión de los clubes, Tuchel dijo: "No atiendo llamadas de entrenadores de la Premier League. Nunca llamé a ningún seleccionador [cuando estaba en el fútbol de clubes]. No puedo gestionar [los minutos de] los jugadores. Es simplemente imposible. Yo sabía, como entrenador de club... que si llamaba a un entrenador en Brasil o Argentina, no sabrían de qué estoy hablando. Los jugadores no sabrían de qué estoy hablando".