Tuchel mostró su decepción tras el partido y explicó que la multitud en la banda le impidió disfrutar de un momento histórico que había esperado desde niño.

Declaró: «Tengo que deciros algo. Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional, porque no podía ver a mi equipo. Era un momento muy especial, y yo estaba de pie frente a un muro de 50 fotógrafos y no podía ver ni a un solo jugador.

Eso me arruinó un poco la experiencia. Es muy emotivo: de joven ni siquiera podía soñar con un momento así».