Las declaraciones sorprendieron al seleccionador inglés, Tuchel, quien admitió no entender que una estrella como Haaland eludiera a la prensa antes de un partido clave.

En declaraciones a NRK, el técnico alemán reconoció su desconcierto por las tácticas psicológicas del delantero, aunque afirmó que los Tres Leones están preparados para soportar la presión en el Miami Stadium. «Me sorprende que Erling haya dicho eso, porque siempre he pensado que le encanta la presión y que rinde al máximo bajo presión. Me sorprende que nos la esté echando encima», dijo.

Y añadió: «Nos encanta la presión. Es lo que hay. No pierdo ni un minuto pensando en quién es el favorito ni en dónde recae la presión. Sé que se están preparando para ganar. ¿Por qué no iban a hacerlo?».