Thomas Tuchel se muestra «al 100 %» comprometido con llevar a Inglaterra a la Eurocopa de 2028, al tiempo que destaca un «gran problema» que hay que resolver tras la decepción del Mundial

Tras la dolorosa derrota de Inglaterra 2-1 ante Argentina el miércoles, surgieron dudas sobre el futuro del seleccionador. Sin embargo, Tuchel, que en febrero renovó por dos años, no ha dejado dudas: quiere seguir hasta la próxima Eurocopa, donde Inglaterra buscará su primer título tras ser subcampeona en las dos últimas ediciones.

Al ser preguntado sobre su motivación para llevar al equipo a la Euro 2028, Tuchel fue contundente: «Al 100 %», afirmó el exentrenador del Chelsea. «Todavía hay mucho que mejorar, y estoy más que encantado de hacerlo». Pese a que los Tres Leones desperdiciaron una ventaja de 1-0 ante Argentina a cinco minutos del final, la FA respalda a su seleccionador de cara al partido por el tercer puesto contra Francia. El director ejecutivo, Mark Bullingham, confirmó en LinkedIn que «Thomas y los entrenadores motivarán a todos para ese encuentro y luego nos llevarán a clasificarnos para la Eurocopa que se celebrará en casa en 2028».