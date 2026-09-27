Tuchel no se mordió la lengua en su valoración del rendimiento de Inglaterra tras un trepidante duelo de la Nations League contra España. El técnico alemán expresó su frustración por una actuación defensiva que dejó a su equipo a remolque ante la vigente campeona de Europa. Los errores individuales tempraneros marcaron el tono del partido, con Marc Guehi sorprendido por la presión alta de Lamine Yamal en el primer gol, antes de que un pase errado de Nico O’Reilly permitiera a España doblar su ventaja y dejar atónito a Wembley.

Al analizar el arranque del encuentro, Tuchel admitió que su equipo se había metido en un problema por su propia culpa. En declaraciones a ITV Sport tras el pitido final, el ex del Chelsea dejó un veredicto contundente sobre los compases iniciales del choque. "Un inicio terrible, el peor inicio posible. Lo hace muy difícil cuando vas por detrás contra este tipo de equipo. La reacción fue muy buena. Después de 10, 12 minutos, éramos el mejor equipo, pero cometimos dos o tres errores graves. Concedimos grandes ocasiones, pero en líneas generales fuimos mejores, dominamos, estuvimos en campo rival, creamos, marcamos dos goles. Creo que fueron nuestros mejores 15 minutos después del pitido", afirmó.