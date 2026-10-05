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«Thomas Tuchel se equivocó»: aconsejan al seleccionador de Inglaterra sobre la elección de los centrales tras dejar fuera al baluarte del Man Utd Harry Maguire y sentar en el banquillo a la estrella del Everton Jarrad Branthwaite
Hay que taponar las fugas defensivas
Al menos sí fue incluido en la convocatoria de Tuchel, mientras que jugadores como el baluarte del Manchester United Harry Maguire quedaron completamente fuera. Ese también fue el caso cuando Inglaterra fue en busca de la gloria mundial en suelo norteamericano durante el verano.
Aunque Inglaterra alcanzó allí las semifinales y logró su mejor resultado desde 1966 al superar a Francia en el partido por el tercer puesto, se plantearon con regularidad dudas sobre si las fugas en defensa se están convirtiendo en un problema.
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Victorias convincentes tras los errores ante España
Se cometieron más errores costosos en esa zona del campo en el partido inaugural de la Liga de Naciones de la UEFA ante la campeona del mundo, España, en Wembley, ya que Inglaterra se disparó en el pie antes de sufrir una dramática derrota por 3-2.
Branthwaite tuvo un cameo de dos minutos en ese encuentro, pero no ha sido utilizado en absoluto ni en la victoria por 2-0 sobre Chequia ni en la demolición por 7-0 de Croacia. A sus 24 años, el jugador del Everton está considerado como una apuesta de presente y de futuro.
Ayudaría a ofrecer un mayor equilibrio al equipo de Tuchel, como opción de perfil zurdo, pero todavía no ha logrado convencer de verdad a un exigente técnico alemán de su valía. Esa situación ha llevado a que se realicen varios experimentos, con jugadores fuera de sitio con demasiada frecuencia.
Debe encontrarse una solución a largo plazo si Inglaterra quiere competir por grandes títulos en los próximos torneos, incluido un Campeonato de Europa en casa en 2028. Se necesitan jugadores fiables para mantener a raya a rivales talentosos.
¿Debería Branthwaite ser titular con Inglaterra?
Preguntado por si, con bajas como la de Maguire, Inglaterra carece de experiencia y liderazgo en toda su línea de cuatro defensas, el exinternacional Inglaterra B Stubbs, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «En este momento, lo parece.
«En cuanto a experiencia, sí. Porque creo que cuando miras las alineaciones titulares, ha habido una verdadera falta de experiencia en ellas. Marc Guehi probablemente sea el más experimentado. Y no diría que tenga mucha experiencia en el fútbol internacional.
«Así que, para mí, es la parte más débil del equipo de Inglaterra. Y Thomas Tuchel necesita encontrar el equilibrio adecuado. Porque creo que, además de tener experiencia, ahora mismo no parece haber el equilibrio correcto en la línea de cuatro defensas. Y parecen un poco nerviosos. Parecen un poco frágiles.
«Obviamente, tienes a un nuevo portero [James Trafford], que ha jugado los dos primeros partidos por detrás, y eso lleva tiempo. Pero para mí, y no lo digo solo porque sea él, me sorprende que Jarrad Branthwaite no esté apretando.
«Como jugador natural de perfil zurdo y que actúa por la izquierda. No sé cómo le ha ido en los entrenamientos. Quizá pueda ser titular en el próximo partido. Pero para mí, quizá no en cuanto a su último partido con el Everton, pero antes de eso ha sido muy impresionante. Y para mí, debe de estar muy cerca de conseguir esa internacionalidad. Y luego, obviamente, está lo que haga con ella.
«Creo que ahora mismo la línea defensiva de Inglaterra es un quebradero de cabeza para Thomas Tuchel. Porque tiene a mucha gente haciéndole muchas preguntas sobre el equilibrio. Y creo que lo que hemos visto en verano en cuanto al Mundial, me gusta Thomas Tuchel, pero se equivocó».
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Partidos de Inglaterra en 2026: la República Checa, siguiente rival en Wembley
Inglaterra no ha sido realmente puesta a prueba en sus dos últimos partidos, tras medirse a 10 hombres en Praga antes de pasar por encima de una Croacia fuera de forma en Rijeka. El martes recibirá a la República Checa en Wembley.
Tuchel podría rotar ligeramente para ese encuentro, ya que jugadores como Branthwaite entran en la pugna, y querrá ver más señales positivas antes de otro parón internacional en noviembre que incluye una exigente visita al estadio Metropolitano de Madrid.
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