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Thomas Tuchel ruega a la FIFA que modifique el protocolo previo al partido tras perder un momento especial como seleccionador de Inglaterra antes del encuentro con Croacia
Tuchel, molesto con los equipos de televisión
Tuchel ha pedido a la FIFA que cambie los protocolos previos al partido tras asegurar que un «momento muy especial» se arruinó por la multitud de fotógrafos. El seleccionador de Inglaterra debutó en el Mundial el miércoles en Texas, pero ya estaba furioso antes del inicio, al verse rodeado por equipos de prensa durante los himnos.
Tuchel, que permaneció en silencio durante «God Save The King», se mostró furioso porque no podía ver a sus jugadores. Las imágenes del AT&T Stadium lo mostraron visiblemente frustrado por la cercanía de los fotógrafos, que, según él, le impedían observar al equipo en el inicio de su andadura mundial.
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«Estaba esperando este momento»
Tras la victoria 4-2, Tuchel fue directo: «Ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno; no pude ver a mi equipo», dijo. El técnico valoró el momento y se mostró dolido por la falta de visibilidad.
«Llevaba tiempo esperando este momento. Hoy ha sido muy especial y yo estaba de pie frente a un muro de 50 fotógrafos, a medio metro, y no podía ver a ningún jugador. Eso me ha estropeado un poco la experiencia. Es muy emotivo. Cuando era joven y empecé a entrenar, esto era demasiado grande como para soñar con una ocasión así», añadió.
Tensión en la línea de banda con Jordan Pickford
El drama no se limitó a la ceremonia previa al partido: Tuchel discutió con Jordan Pickford en la primera parte. Aunque Harry Kane adelantó a Inglaterra, el técnico no estaba satisfecho con la salida de balón del portero del Everton.
Los micrófonos junto al campo captaron a Tuchel ordenándole que pasara al lateral derecho y no forzara pases desequilibrado. Pickford respondió desde el banquillo, y Tuchel cortó la discusión con un tajante: «¡Ya sabes lo que tienes que hacer, haz lo que te he dicho!».
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Kane y Bellingham aseguran la victoria tras una primera parte muy reñida
A pesar del doblete de Kane en la primera parte, el partido llegó al descanso 2-2. Tras el descanso, los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford dieron a Inglaterra los tres puntos en el Grupo L.
Los Tres Leones lideran el grupo y buscarán mantener el impulso ante Ghana en el Gillette Stadium el martes. Sin embargo, Tuchel sigue exigiendo perfección dentro y fuera del campo.