Tuchel ha pedido a la FIFA que cambie los protocolos previos al partido tras asegurar que un «momento muy especial» se arruinó por la multitud de fotógrafos. El seleccionador de Inglaterra debutó en el Mundial el miércoles en Texas, pero ya estaba furioso antes del inicio, al verse rodeado por equipos de prensa durante los himnos.

Tuchel, que permaneció en silencio durante «God Save The King», se mostró furioso porque no podía ver a sus jugadores. Las imágenes del AT&T Stadium lo mostraron visiblemente frustrado por la cercanía de los fotógrafos, que, según él, le impedían observar al equipo en el inicio de su andadura mundial.



