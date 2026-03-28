Thomas Tuchel reacciona ante los abucheos de la propia afición inglesa a Ben White durante el empate contra Uruguay

Tuchel no se anduvo con rodeos a la hora de valorar al árbitro Sven Jablonski y a los responsables del VAR. Su principal frustración se debía a la falta de coherencia de la tecnología, que no intervino en las entradas que sufrieron Phil Foden y Noni Madueke, pero recomendó una revisión en el terreno de juego por la falta tardía de White sobre Federico Viñas. «Es un penalti muy leve», afirmó Tuchel. «Hay contacto, pero es muy obvio lo que el delantero está intentando hacer. El árbitro lo vio y no le bastó. Me sorprendió que se recurriera al VAR porque pensé que no estaba funcionando, ya que ni siquiera se revisó la entrada a Phil Foden, ni la entrada a Noni. Y de repente, esta sí se revisó».