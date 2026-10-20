Getty Images Sport
Traducido por
Thomas Tuchel podría perder a Anthony Barry, su ayudante en la selección de Inglaterra, si este acepta un puesto de entrenador en la Premier League
Barry aspira a una oportunidad en la Premier League
Según informa The Sun, Barry tiene interés en asumir un puesto de entrenador principal en la Premier League. Ha sido una pieza clave del cuerpo técnico de Tuchel desde que coincidieron en el Chelsea en enero de 2021. Siguió al alemán al Bayern de Múnich en abril de 2023 y se incorporó al cuerpo técnico de Inglaterra 18 meses después. Pese a haber ampliado su contrato hasta la Eurocopa 2028 tras una exitosa campaña de clasificación para el Mundial, podría sentirse tentado por la posibilidad de dirigir a un equipo de la máxima categoría.
- Getty Images Sport
Varios clubes se plantean cambiar de entrenador
La posibilidad de que abandone la selección nacional surge en un momento en el que varios clubes de la Premier League afrontan una creciente incertidumbre sobre sus entrenadores. Pierre Sage, técnico del Crystal Palace, lucha por conservar el puesto apenas cuatro meses después de asumir el cargo, tras la derrota del Palace por 5-0 ante el Brighton. El entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, también está sometido a una intensa presión después de no lograr ninguna victoria en sus seis primeros partidos, aunque el equipo consiguió imponerse por 1-0 al Hull City durante el fin de semana y aliviar temporalmente esa presión.
Grandes nombres vinculados al Manchester United
Además, según se informa, el Nottingham Forest está evaluando el futuro de Oliver Glasner, mientras que Matthias Jaissle atraviesa dificultades en el Newcastle. Michael Carrick sigue bajo la lupa en el Manchester United después de que el equipo no haya ganado ninguno de sus últimos seis partidos. Sin embargo, si el United decide hacer un cambio, es probable que el club busque un sustituto con experiencia en lugar de Barry. Antonio Conte suena con fuerza para ocupar el banquillo de Old Trafford, al igual que el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, y el exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann. El baile de entrenadores sigue así en marcha en toda la competición.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera al asistente de Inglaterra?
Barry seguirá por ahora desempeñando sus funciones con la selección de Inglaterra y asistirá a Tuchel en sus próximos partidos internacionales. Sin embargo, si surge una vacante en un club de la Premier League en las próximas semanas, podría tener que tomar una decisión importante sobre su futuro a largo plazo como entrenador.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias