Thomas Tuchel no quiere correr ningún riesgo con Jude Bellingham, ya que el seleccionador de Inglaterra ha descartado a la estrella del Real Madrid para el partido contra Japón

En declaraciones a la BBC sobre la decisión de dejar fuera al jugador de 22 años del próximo partido, Tuchel dejó claras sus razones. El entrenador alemán explicó: «No vamos a correr riesgos con Jude porque se está recuperando de una lesión muscular y nunca se sabe lo que puede pasar».

Añadió: «Todos nos hemos beneficiado de que formara parte del equipo. Estuvo excelente en los entrenamientos, pero participó como jugador neutral. No participó al 100 % en todos los entrenamientos.

«Así que, aunque tenía muy, muy buena pinta, seguimos manteniéndolo al margen para no correr riesgos. La lesión es muscular, es muy específica, y no queremos bajo ningún concepto que se vuelva a lesionar en este momento de la temporada.

«Y para él también fue muy bueno estar en la concentración. Estuvo excelente. Pero lo más probable es que no juegue».