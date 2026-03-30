Getty Images Sport
Traducido por
Thomas Tuchel no quiere correr ningún riesgo con Jude Bellingham, ya que el seleccionador de Inglaterra ha descartado a la estrella del Real Madrid para el partido contra Japón
Un parón internacional tranquilo para la estrella del Madrid
Bellingham terminará el parón internacional de marzo sin haber disputado ni un solo minuto con su selección en los dos partidos. No fue convocado para el empate 1-1 del viernes contra Uruguay, lo que llevó a muchos a pensar que se le estaba reservando para el enfrentamiento contra Japón. Sin embargo, Tuchel ha optado por prolongar ese periodo de descanso.
La decisión de mantenerlo al margen sugiere que Inglaterra está dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo frente a los minutos en partidos amistosos. Aunque los aficionados ingleses esperaban ver en acción al «galáctico» del Madrid, la prioridad sigue siendo su plena recuperación bajo la atenta mirada tanto del cuerpo médico de la selección nacional como de sus homólogos del club en la capital española.
- Getty Images Sport
Tuchel apuesta por la prudencia
En declaraciones a la BBC sobre la decisión de dejar fuera al jugador de 22 años del próximo partido, Tuchel dejó claras sus razones. El entrenador alemán explicó: «No vamos a correr riesgos con Jude porque se está recuperando de una lesión muscular y nunca se sabe lo que puede pasar».
Añadió: «Todos nos hemos beneficiado de que formara parte del equipo. Estuvo excelente en los entrenamientos, pero participó como jugador neutral. No participó al 100 % en todos los entrenamientos.
«Así que, aunque tenía muy, muy buena pinta, seguimos manteniéndolo al margen para no correr riesgos. La lesión es muscular, es muy específica, y no queremos bajo ningún concepto que se vuelva a lesionar en este momento de la temporada.
«Y para él también fue muy bueno estar en la concentración. Estuvo excelente. Pero lo más probable es que no juegue».
El historial de lesiones persigue a la estrella del Madrid
Las preocupaciones sobre el estado físico de Bellingham se remontan a febrero, cuando sufrió una rotura en el tendón de la corva de la pierna izquierda durante un partido de liga contra el Rayo Vallecano. Esa lesión le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante un periodo considerable, lo que interrumpió una temporada en la que se había convertido en la pieza clave del esquema táctico de Álvaro Arbeloa.
Aunque recientemente ha vuelto a la acción con el Real Madrid, lo ha hecho de forma limitada. Saltó al campo como suplente en la decisiva victoria del derbi madrileño contra el Atlético, pero era evidente que aún no rendía al 100 %. Es esta falta de ritmo y la delicadeza de las lesiones en los isquiotibiales lo que ha llevado a Tuchel a intervenir para evitar una mayor sobrecarga.
- Getty Images Sport
El Real Madrid da un suspiro de alivio
En el Santiago Bernabéu, la noticia del descanso de Bellingham será recibida con un gran alivio. Ante un calendario apretado que incluye la recta final de la Liga y partidos cruciales de la Liga de Campeones, el Real Madrid no puede permitirse perder a su figura clave en el centro del campo por otra baja prolongada. La comunicación entre el club y la selección inglesa parece haber dado sus frutos a la hora de gestionar la carga de trabajo del jugador.