Thomas Tuchel le dice a Trent Alexander-Arnold que «tiene que aceptar» que no haya sido convocado por la selección inglesa tras una llamada telefónica con la estrella del Real Madrid

Tuchel ha confirmado que mantuvo una conversación directa con Trent Alexander-Arnold para explicarle por qué el jugador del Real Madrid ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria de la selección. Las esperanzas del jugador de 27 años de tener un papel destacado en el próximo Mundial han sufrido un duro golpe, ya que, en la práctica, se encuentra relegado a ser la séptima opción en una línea de laterales derechos muy saturada.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido amistoso internacional de Inglaterra contra Uruguay, Tuchel reveló la naturaleza de su reciente conversación con la estrella del Liverpool. «Sé que se arma un revuelo cuando se deja fuera a un jugador como Trent», admitió. «Hablamos por teléfono. Intenté explicarle la situación, pero tiene que aceptarla. Es solo una decisión. Una decisión deportiva, difícil y quizá dura. Quizá, hasta cierto punto, injusta, pero estas decisiones hay que tomarlas».