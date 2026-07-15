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Thomas Tuchel habla sobre su relación con Jude Bellingham después de que el jugador inglés respondiera a una «pregunta injusta» tras ganar los cuartos de final del Mundial
Tuchel culpa a los medios de «sacar las cosas de quicio»
La relación entre el entrenador alemán y su estrella en el centro del campo está bajo la lupa desde que la madre de Tuchel calificara el verano pasado algunas de las excentricidades de Bellingham sobre el terreno de juego como «repulsivas». Aunque luego llegó una disculpa, la tensión resurgió tras la victoria de Inglaterra 2-1 en la prórroga de los cuartos de final contra Noruega. A pesar de la victoria, Tuchel admitió que «no estaba contento con el rendimiento del equipo», lo que llevó a Bellingham a pedir más positividad.
Al día siguiente, el seleccionador se reunió con la plantilla para aclarar la situación y preparar la semifinal contra Argentina. «Me pregunto quién exagera estas cosas. No hay nada que exagerar; si se hace, es en los medios», declaró Tuchel a talkSPORT.
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Cómo hacer frente a las tácticas «desleales» en las entrevistas de trabajo
Tuchel defendió a Bellingham tras el partido de 120 minutos y explicó: «¿Qué se puede esperar de un jugador que lo ha dado todo si se recorta mi comentario y solo se le dice que “fue impreciso”?».
Si omites todo eso y le dices “tu entrenador cree que has estado descuidado”, ¿qué esperas? Claro que reacciona así; luego se intenta exagerar y crear fisuras donde no las hay. Somos competitivos, yo exijo el límite y esa fue mi valoración.
«La pregunta fue injusta con Jude, pues omitió mis elogios y solo destacó lo crítico. Lo entiendo: ¿qué se puede esperar de un jugador que acaba de darlo todo y debe responder en una entrevista relámpago?»
Respuesta a la pulla de Bellingham sobre su carrera
Tras el partido, Bellingham pareció criticar la escasa trayectoria como jugador de Tuchel: «Quizá él no sepa lo que es jugar en esas condiciones» o frente a un jugador del nivel de Erling Haaland. Tuchel rechazó que su falta de experiencia como jugador de élite afecte su autoridad como entrenador y afirmó que su relación con el jugador de 23 años sigue intacta pese al cruce de declaraciones.
«Es lo que hay, pero estamos tan unidos como siempre, y más que nunca», añadió Tuchel. «Eso se nota en el campo. La energía y la mentalidad en la concentración son excelentes estos últimos días y estamos listos para darlo todo mañana».
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La analogía del jinete y el caballo
Al reflexionar sobre su trayectoria hasta llegar al banquillo de Inglaterra, Tuchel admitió que sigue conservando la humildad de alguien que nunca esperó alcanzar estas cotas. «Todavía me gustaría haber tenido una carrera como jugador, ese era mi sueño», afirmó el exentrenador del Chelsea. «Nunca pensé en ser entrenador, nunca soñé con ser entrenador a ese nivel, así que creo que esto es, básicamente, el sueño. Simplemente me siento muy honrado en el banquillo, y a veces, justo antes del partido, pienso: “Yo no podría jugar aquí”».
Aun así, aclaró que la capacidad táctica no requiere experiencia como jugador: «No hace falta haber jugado para ser entrenador. Hay una cita divertida: ¡no hace falta ser un caballo para ser un buen jinete!», bromeó.
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