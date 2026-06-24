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Thomas Tuchel habla sobre Harry Kane tras la decepción del capitán de Inglaterra en el empate contra Ghana
Tuchel apoya a su capitán
Inglaterra dominó la posesión (casi 80 %), pero no pudo ganar y Kane pasó desapercibido. Al preguntarle por su dependencia del delantero del Bayern, Tuchel defendió su importancia:
«¿Acaso Argentina depende demasiado de Messi y Francia de Mbappé? Es lo que hay», respondió Tuchel tras el partido. «Son jugadores de talla mundial y hacen lo que saben. Todos dan lo mejor y en el primer partido marcaron tres jugadores distintos. Confiar en Harry es natural: le encanta la responsabilidad y la asume... Confiamos en Harry porque es nuestro delantero, pero no dependemos en exceso de él».
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El peor resultado de Kane en la historia del torneo.
Las estadísticas del partido del martes son desalentadoras para el capitán de Inglaterra. Asfixiado por un bloque defensivo muy retrasado orquestado por Carlos Queiroz, Kane tuvo dificultades para ejercer una influencia real contra Ghana. Según Opta, solo registró 19 toques, su cifra más baja jamás registrada en un partido de un gran torneo con la selección inglesa tras disputar los 90 minutos completos. La falta de apoyo fue evidente, pues las estrellas creativas de Inglaterra vieron bloqueados sus caminos una y otra vez. Kane encontró una breve ocasión al final, pero remató por encima del larguero.
Al analizar el ahogo táctico y el fallo final, el seleccionador alemán comentó: «No participó tanto como nos hubiera gustado, pero el campo estaba muy estrecho. Nuestros dos centrales iniciaban el juego y, en la práctica, éramos ocho contra diez. Era difícil encontrar espacios. Las pocas ocasiones que tuvo fueron mala suerte. La última suele ser gol y nos habría dado una victoria merecida».
Sin pases y sin acierto en su única ocasión, su escasa participación hizo pensar si debió ser sustituido al final.
No hay sitio para Toney ni para Watkins.
A pesar de la falta de goles, Tuchel optó por no usar a Ivan Toney ni a Ollie Watkins, quienes se quedaron en el banquillo por segundo partido consecutivo. Mantener a Kane los 90 minutos fue una decisión consciente del técnico, quien descartó sustituir a su ‘9’ pese a que el partido pedía otro perfil.
Al ser preguntado por ello, respondió: «¿Sustituir a Harry Kane en un partido atascado y 0-0? ¿Sacar a Harry, no?». Entraron Saka y Rashford, pero los delanteros suplentes no jugaron, y Tuchel admitió que no sabía si el duelo contra Panamá serviría para rotar.
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Un llamamiento a la paciencia de los aficionados
Tras la victoria inicial de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia, que la mantiene líder del Grupo L, Tuchel pide a la afición que mantenga la calma. El ambiente en el Gillette Stadium se tensó con el paso de los minutos sin nuevos goles, pero el técnico insiste en respetar la dificultad del grupo.
«Es un torneo largo», añadió Tuchel. «Los chicos lo han dado todo y, una vez más, han jugado con la energía adecuada. Sé que es un partido muy difícil y, si un equipo intenta jugar y correr contra este bloque defensivo tan cerrado, no encuentras espacios ni ocasiones; puede resultar aburrido. Lo sabemos. Siempre intentamos entretener a nuestra afición. Hoy ha sido difícil, espero que no pierdan la fe».