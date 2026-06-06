Getty Images Sport
Traducido por
Thomas Tuchel explica su política sobre fichajes de jugadores ingleses del Mundial, ante los rumores sobre Elliot Anderson, Morgan Rogers y otros
Tuchel muestra pragmatismo en los fichajes durante el torneo.
Tuchel explicó que Inglaterra permite a sus jugadores cerrar traspasos durante el Mundial, pero advirtió que ninguna negociación debe afectar la preparación de los partidos.
Morgan Rogers, Elliot Anderson y Marcus Rashford podrían cambiar de club, mientras que John Stones participa en el torneo como agente libre.
- Getty Images
Tuchel explica las normas que rigen las negociaciones de fichajes
En lugar de prohibir por completo hablar de fichajes, Tuchel prefiere una política flexible que combine el bienestar de los jugadores con el objetivo del Chelsea de rendir al máximo en el campo. En su primera rueda de prensa en Estados Unidos, Tuchel afirmó: «Es sentido común. No me gustaría que se cerraran fichajes el día antes del partido ni el mismo día; esa es la política. Quizá tampoco dos días antes, pero ya veremos.
Fuera de eso, si se gestiona de forma privada, eficiente y discreta, estamos encantados de ayudar. Si un jugador puede cambiar de club, no se lo impediremos».
Sobre las distracciones de los rumores, añadió: «Sería ideal ignorarlos, pero es imposible; sus teléfonos seguirían sonando».
Tuchel reconoce que las distracciones por fichajes son parte del fútbol moderno.
Tuchel cree que bloquear por completo el contacto entre los jugadores y los clubes durante un gran torneo no es realista. Prefiere que los jugadores cuenten con la estabilidad necesaria para concentrarse en sus responsabilidades con Inglaterra.
«Siempre estoy ahí para ayudar y calmar los ánimos», afirmó. «Debemos ayudarles a crear su propio entorno, donde puedan gestionar las distracciones, concentrarse y dar lo mejor de sí mismos. Entiendo que sea una distracción que los clubes quieran ficharte y que directores deportivos, agentes y entrenadores intenten contactarte por teléfono. Es una realidad.
Siempre recomendamos que decidan antes del torneo, pero no siempre pueden. No somos los únicos en esta situación; así funciona».
- Getty Images
Inglaterra se centra en el amistoso contra Nueva Zelanda.
Inglaterra jugará dos amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica antes de debutar en el Mundial contra Croacia el 17 de junio. También se medirá a Panamá y Ghana en el Grupo L.