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Thomas Tuchel explica por qué Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer no fueron convocados: el seleccionador prioriza el «ánimo y el entusiasmo» de cara al Mundial
Tuchel explica las principales ausencias en la selección inglesa
El seleccionador de Inglaterra ha reconocido el duro golpe emocional que le ha supuesto cerrar la lista para el próximo Mundial, sobre todo por las ausencias de Maguire, Foden y Palmer. Aunque estos jugadores han sido clave para la identidad de la selección en los últimos años, el técnico alemán consideró necesario un cambio de rumbo para asegurar el éxito en la cita mundialista.
Tuchel se sincera sobre las difíciles decisiones de selección
El seleccionador alemán reconoció que las concentraciones de la Liga de Naciones de la UEFA en septiembre, octubre y noviembre marcaron su lista. Admitió que llamar a los jugadores veteranos para decirles que no irían al torneo fue lo más duro.
Al preguntarle cómo gestionó dejar fuera a jugadores destacados, respondió: «Llamadas difíciles; los respeto como jugadores y personas. Todos han estado en la concentración con nosotros».
«Todos han estado excelentes. Todos se lo merecían, y los que mencionas también. Reducir la lista de 55 fue doloroso. En las llamadas sentí la emoción».
Llamé a todos los que estuvieron en la concentración para agradecerles su esfuerzo. Al final recurrimos a los datos recopilados en septiembre, octubre y noviembre, cuando tomamos decisiones clave y mantuvimos el mismo grupo, con pocos cambios en noviembre, lo que nos dio sensación de aire fresco».
El seleccionador de Inglaterra antepone la compenetración al prestigio
A pesar de la calidad y experiencia de Maguire, Foden y Palmer, el seleccionador inglés confía en la continuidad de la convocatoria para maximizar las opciones de éxito. Advirtió que no puede sobrecargar la plantilla con centrocampistas ofensivos ni pedir a los jugadores que desempeñen funciones desconocidas solo para incluir a estrellas.
«Tenemos jóvenes con ganas y entusiasmo», añadió. «La mezcla entre ellos y los veteranos sacó lo mejor de todos.
Queremos recuperar ese espíritu, por eso confiamos en este grupo, el mismo que estuvo con nosotros en las tres concentraciones anteriores. ¿Acaso los otros jugadores hicieron algo mal? No. Para algunos es solo una cuestión de posición: buscamos un plantel equilibrado y no podemos traer cinco “10” para que jueguen fuera de lugar; ¿a quién ayudaríamos, al jugador o a nosotros?
Por eso tomamos estas decisiones difíciles antes del torneo; fueron duras para los jugadores y complicadas de comunicar, pero creo que fue lo correcto».
- AFP
Tuchel prepara a Inglaterra para el reto del Mundial
Tuchel se centrará en que la plantilla desarrolle la misma compenetración e intensidad que mostró en la Liga de Naciones. La presión crecerá, sobre todo por el escrutinio sobre las ausencias de varios jugadores de renombre.
Su apuesta se juzgará por el rendimiento del equipo en el Mundial, donde Inglaterra integra el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.