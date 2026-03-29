Thomas Tuchel explica por qué Harry Maguire está por detrás de Trevoh Chalobah y Ezri Konsa en la jerarquía de centrales de Inglaterra

En declaraciones tras el partido, Tuchel se mostró sincero sobre la situación del jugador del United. «He visto exactamente lo que esperaba: un juego sólido, muy sólido, como el de un defensa central», afirmó Tuchel. «Eso es lo que hace. Muy bueno con el balón, muy tranquilo, fuerte en el juego aéreo y un arma en las jugadas a balón parado. No he cambiado de opinión, pero veo a otros jugadores que me gustaría que fueran titulares, veo a otros jugadores por delante con un perfil diferente. Veo a Ezri Konsa por delante, veo a Marc Guehi por delante. No es ningún secreto. Veo a Trevoh Chalobah, en cuanto a movilidad, ligeramente por delante de él.

«También John Stones, pero tenía lesiones, así que necesitaba incorporarse a la concentración. Necesitaba conocerlo [a Maguire] en persona para ver cómo se comporta dentro del grupo. Ahora será interesante ver cómo se comporta dentro del grupo».