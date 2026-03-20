Thomas Tuchel explica por qué ha dejado fuera de la última convocatoria de Inglaterra a la estrella del Real Madrid Trent Alexander-Arnold

Tuchel ha explicado que dejar fuera a Alexander-Arnold fue «difícil», pero añadió: «Sé muy bien lo que Trent puede aportarnos. He jugado muchas veces contra él y he sufrido cuando se enfrentaba a mis equipos con el Liverpool. Así que conozco muy bien su potencial y lo que puede aportar.

Pero, en este momento, tenemos pruebas de lo buenos que fuimos en septiembre, octubre y noviembre, y los jugadores que están en la convocatoria para el lateral derecho tienen que luchar por su puesto, tienen que competir, tienen que demostrar de nuevo que se lo merecen».

Continuó diciendo: «Sé que es una decisión difícil para Trent, al igual que lo es para Ollie Watkins en este momento y para Luke Shaw», afirmó Tuchel. «Estas decisiones difíciles forman parte del trabajo. Es una decisión deportiva.

«Es una decisión deportiva que nos quedemos con Quansah, con Livramento y con Spence. Es una decisión para Dominic Solanke y Dominic Calvert-Lewin, a quienes no conozco tan bien como conozco, por ejemplo, a Ollie Watkins.

«Creo que tengo una idea muy clara de lo que Ollie puede aportarnos. Lo he visto en torneos. Lo he visto con nosotros en la fase de clasificación, así que quiero echar un vistazo a otros dos jugadores para tener una visión más completa y formarme una opinión más clara.

«Sé que es una decisión difícil. Sé que es un gran nombre. Creo que tiene un talento enorme y una gran carrera por delante, pero siento que sé lo que Trent puede aportarnos y he decidido seguir apostando por los jugadores que estaban en la concentración».