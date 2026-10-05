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Thomas Tuchel explica la baja de Ezri Konsa con Inglaterra en medio del temor del Arsenal por una lesión
Tuchel explica los problemas físicos de Konsa
El seleccionador de Inglaterra confirmó que Konsa ha abandonado la concentración internacional tras la victoria por 7-0 sobre Croacia en Rijeka. El defensa ya se había perdido por lesión el triunfo ante Chequia en Praga, pero fue considerado lo bastante apto como para participar en la goleada a Croacia. Sin embargo, ahora ha sido liberado para recibir atención especializada en su club, mientras Inglaterra prepara su próximo partido en Wembley.
Tuchel entró en detalles sobre la naturaleza de la lesión y explicó que el exjugador del Aston Villa ya estaba gestionando un problema incluso antes de incorporarse a la selección. «La historia son dos historias diferentes: Ezri sintió molestias cuando llegó a la concentración, jugó con molestias contra España y empeoró un poco», explicó Tuchel durante una rueda de prensa.
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No hay preocupación a largo plazo para Arteta
Aunque los aficionados del Arsenal pueden estar preocupados por su fichaje de verano, Tuchel intentó restar gravedad a la situación. Aclaró que los problemas no están relacionados con desgarros musculares ni daños estructurales, sino que son el resultado de un contacto físico sobre el terreno de juego. Ahora, la atención se centra en si el defensa podrá recuperarse a tiempo para el partido del Arsenal contra el Leeds United el sábado a la hora de comer.
"Ha dejado la concentración para recibir tratamiento por ambos problemas que tiene ahora, pero creo que no es nada importante y no merece la pena correr el riesgo", añadió Tuchel. "Estábamos contentos con la actitud que mostró al quedarse en la concentración y estar preparado para Croacia y hacer un buen partido, pero por desgracia sufrió otro en el encuentro. Pero fue por un golpe, no una lesión muscular ni nada de eso".
Doble golpe para la selección inglesa
Konsa no fue la única baja para Tuchel, que también confirmó que el centrocampista Alex Scott ha sido descartado por una lesión en el cuádriceps. Pese a estos contratiempos, el exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich mantiene el optimismo con respecto al resto de su grupo. Señaló que seguiría habiendo novedades a lo largo del día, pero esperaba que todos los demás estuvieran disponibles para ser seleccionados.
"Se quedó concentrado e intentó de todo para el partido en Chequia, que llegó demasiado pronto, e intentamos de todo para el partido en Croacia y dimos luz verde", continuó Tuchel. "Completó todas las sesiones de entrenamiento entre medias y estaba listo para jugar, pero por desgracia volvió a recibir un golpe en el cuádriceps y eso le provocó un pequeño traumatismo leve, así que decidimos no permitir que jugara otra vez con este dolor y estas molestias".
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Refuerzos defensivos en el horizonte
La posible ausencia de Konsa supondría un golpe para Arteta, especialmente con William Saliba todavía de baja por un problema de espalda. El internacional inglés ha sido un fijo en el once inicial desde su llegada, cubriendo el vacío dejado por el francés. Sin embargo, hay luz al final del túnel para el conjunto del norte de Londres, ya que varios otros defensas clave se acercan a su regreso con el primer equipo.
Ben White, que ha estado ausente por un problema en la ingle, está cerca de recuperar su plena forma y puede aportar cobertura en el centro de la defensa junto a Jurrien Timber. Además, Cristhian Mosquera ha intensificado su rehabilitación tras una distensión en los isquiotibiales sufrida en agosto.
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