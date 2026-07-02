Tras el partido, Tuchel reveló que el ajuste táctico fue idea del segundo entrenador, Barry. El seleccionador de Inglaterra afirmó que ese cambio mejoró la calidad de los centros desde las bandas y reforzó el flanco derecho del equipo.

«Anthony Barry tuvo la brillante idea de colocar a Declan ahí», admitió Tuchel, según recoge The Sun. «Su calidad desde la banda nos permitió enviar centros más complicados, más difíciles de defender, más centros y pases con efecto hacia fuera.

Además, así teníamos más apoyo para Bukayo [Saka] y, con Ebs [Eze], conseguimos mejor conexión en la derecha que abrió el juego. Todo el mérito es de mi segundo entrenador».