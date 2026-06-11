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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Thomas Tuchel está convencido de que Inglaterra tendrá un Mundial «increíble» tras golear a Costa Rica

T. Tuchel
Inglaterra
Inglaterra vs Costa Rica
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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó que su equipo está listo para el Mundial tras vencer 3-0 a Costa Rica en un amistoso en Orlando. El técnico alemán destacó la cohesión y el espíritu de grupo, mientras los Tres Leones buscan acabar con 60 años de espera por un título mundial.

  • Victoria holgada en Florida

    El equipo de Tuchel brilló en Florida pese a un retraso de una hora por tormentas. Declan Rice, Anthony Gordon de penalti y Ollie Watkins con un cabezazo en los últimos minutos marcaron los goles que ampliaron a nueve la racha récord de Inglaterra fuera de casa o en campos neutrales. Además, el equipo terminó sin lesiones y Jude Bellingham brilló en la posición de ‘10’ de cara al torneo.


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    Tuchel elogia la cohesión del equipo

    Tras el pitido final en Orlando, el entrenador destacó la disciplina táctica y la unidad del equipo. Tuchel declaró: «Hoy marcamos la pauta en la reunión y los jugadores estaban preparados. Si podemos jugar así, crecer en el torneo y mantener la cohesión y el espíritu de equipo que mostramos hoy, tendremos una gran conexión con los aficionados y, con suerte, será una experiencia increíble».

  • El entrenador disfruta de la presión del torneo

    La fluidez táctica de Inglaterra quedó patente sobre el campo, con Gordon, nuevo fichaje del Barcelona, y Noni Madueke, del Arsenal, desbordando a la defensa costarricense.

    De cara a la presión de la fase final, Tuchel añadió: «Es el Mundial y se acerca. Cuando empiece a rodar el balón, notaremos la tensión, pero es lo que más disfruto: sentir que estoy vivo».

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    Los últimos retoques en Kansas

    La selección volverá a West Palm Beach para entrenar y jugar a puerta cerrada contra el Miami FC. Después de un breve descanso, el equipo de Tuchel viajará a Kansas City para ultimar detalles antes del debut. Inglaterra empezará su camino al Mundial enfrentando a Croacia en Dallas el 17 de junio.

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