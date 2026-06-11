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Thomas Tuchel está convencido de que Inglaterra tendrá un Mundial «increíble» tras golear a Costa Rica
Victoria holgada en Florida
El equipo de Tuchel brilló en Florida pese a un retraso de una hora por tormentas. Declan Rice, Anthony Gordon de penalti y Ollie Watkins con un cabezazo en los últimos minutos marcaron los goles que ampliaron a nueve la racha récord de Inglaterra fuera de casa o en campos neutrales. Además, el equipo terminó sin lesiones y Jude Bellingham brilló en la posición de ‘10’ de cara al torneo.
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Tuchel elogia la cohesión del equipo
Tras el pitido final en Orlando, el entrenador destacó la disciplina táctica y la unidad del equipo. Tuchel declaró: «Hoy marcamos la pauta en la reunión y los jugadores estaban preparados. Si podemos jugar así, crecer en el torneo y mantener la cohesión y el espíritu de equipo que mostramos hoy, tendremos una gran conexión con los aficionados y, con suerte, será una experiencia increíble».
El entrenador disfruta de la presión del torneo
La fluidez táctica de Inglaterra quedó patente sobre el campo, con Gordon, nuevo fichaje del Barcelona, y Noni Madueke, del Arsenal, desbordando a la defensa costarricense.
De cara a la presión de la fase final, Tuchel añadió: «Es el Mundial y se acerca. Cuando empiece a rodar el balón, notaremos la tensión, pero es lo que más disfruto: sentir que estoy vivo».
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Los últimos retoques en Kansas
La selección volverá a West Palm Beach para entrenar y jugar a puerta cerrada contra el Miami FC. Después de un breve descanso, el equipo de Tuchel viajará a Kansas City para ultimar detalles antes del debut. Inglaterra empezará su camino al Mundial enfrentando a Croacia en Dallas el 17 de junio.