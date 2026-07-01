AFP
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Thomas Tuchel espera que Inglaterra gane «confianza auténtica» tras superar el «peor comienzo posible» contra la República Democrática del Congo y mantener vivo el sueño del Mundial
Tuchel pide paciencia tras el susto inicial
Tuchel admitió que su equipo vivió un comienzo de pesadilla en este partido de eliminatoria cuando Brian Cipenga se quedó solo dentro del área y batió a Jordan Pickford por el primer palo. Encajar ese gol en el minuto siete dejó aturdidos a los favoritos antes del torneo, pero, a pesar de la presión inicial, el técnico alemán elogió la fortaleza mental que demostró su plantilla para darle la vuelta al resultado.
«Si todo saliera como queríamos, habríamos marcado un gol temprano, otro más y habríamos tenido una tarde tranquila», declaró Tuchel a BBC Sport. «Hay que afrontar cada situación tal y como se presenta. Ellos marcaron muy pronto. Tras la pausa para hidratarse, tuvimos cuatro o cinco ocasiones. La situación del penalti no nos fue favorable. Seguimos insistiendo, insistiendo e insistiendo. La reacción y la confianza son únicas. Encontramos la manera de ganar. Ha sido una victoria bien merecida».
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El valor de un camino difícil
Tuchel cree que remontar el partido beneficiará más a Inglaterra a largo plazo que una victoria cómoda, pues superar la adversidad forja la resistencia necesaria para las fases avanzadas del torneo. Según Opta, es solo la segunda vez que Inglaterra gana un Mundial tras encajar el primer gol; la anterior fue la final de 1966 contra Alemania (4-2). Ahora se medirá a México en octavos.
«Queremos que sea fácil y marcar el primer gol», explicó Tuchel. «Si lo consigues y remontas tras ir perdiendo por un gol, estas son las experiencias que te dan una confianza auténtica. Son muy conscientes de lo que han hecho y de lo que ha costado hoy. Seguimos creyendo. Tuvimos el peor comienzo posible: primer disparo, primer gol. Después se puso aún más difícil. Tras la primera pausa de hidratación tomamos el control. Creo que nos deberían haber pitado un penalti. Los suplentes entraron, se esforzaron al máximo y ganamos. Muy merecido, pero tuvimos que trabajar mucho».
Kane supera a Pelé en una actuación que bate récords
Aunque el juego del equipo fue poco fluido, Harry Kane volvió a demostrar su importancia para los Tres Leones. Kane abrió el marcador al rematar de cabeza un centro del suplente Anthony Gordon. A cuatro minutos del final, Gordon recuperó el balón tras una parada de Lionel Mpasi a Jude Bellingham y Kane marcó desde el borde del área. Su doblete en los minutos finales no solo garantizó el pase a la siguiente ronda, sino que le permitió alcanzar 13 goles en Mundiales, superando oficialmente el récord de Pelé.
«Es lo que esperamos de él y lo que él espera de sí mismo», afirmó Tuchel. «En los partidos difíciles, Harry decide. Es de primer nivel».
Más tarde añadió: «Cada vez está mejor».
Sus tantos en los minutos 75 y 86 evitaron la vergüenza de Inglaterra ante la resistente defensa congoleña, liderada por el portero Mpasi.
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El impacto del banquillo y la armonía en la plantilla
La entrada de Gordon y Bukayo Saka fue decisiva: Gordon dio los dos pases de gol a Kane. Así se convirtió en el primer inglés en la historia del Mundial que participa directamente en dos tantos entrando desde el banquillo. Tuchel destacó la actitud de los suplentes durante las pausas de hidratación y en la banda como clave del triunfo.
«Como he dicho durante todo el torneo, la energía y el espíritu de equipo están al máximo nivel», afirmó Tuchel. «Todos son conscientes de en qué fase del torneo nos encontramos ahora mismo. Los jugadores que no juegan siguen animando sin cesar, se muestran positivos durante las pausas para hidratarse. Todos se sienten cómodos cuando juegan y cuando terminan el partido. Debemos mantener esa mentalidad: si se complica, no perdamos la paciencia ni la fe. Ese chico [Lionel Mpasi] estuvo increíble con sus paradas».