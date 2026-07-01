Thomas Tuchel espera que Inglaterra gane «confianza auténtica» tras superar el «peor comienzo posible» contra la República Democrática del Congo y mantener vivo el sueño del Mundial

Tuchel admitió que su equipo vivió un comienzo de pesadilla en este partido de eliminatoria cuando Brian Cipenga se quedó solo dentro del área y batió a Jordan Pickford por el primer palo. Encajar ese gol en el minuto siete dejó aturdidos a los favoritos antes del torneo, pero, a pesar de la presión inicial, el técnico alemán elogió la fortaleza mental que demostró su plantilla para darle la vuelta al resultado.

«Si todo saliera como queríamos, habríamos marcado un gol temprano, otro más y habríamos tenido una tarde tranquila», declaró Tuchel a BBC Sport. «Hay que afrontar cada situación tal y como se presenta. Ellos marcaron muy pronto. Tras la pausa para hidratarse, tuvimos cuatro o cinco ocasiones. La situación del penalti no nos fue favorable. Seguimos insistiendo, insistiendo e insistiendo. La reacción y la confianza son únicas. Encontramos la manera de ganar. Ha sido una victoria bien merecida».