Tuchel cree que las recientes actuaciones de Inglaterra en la UEFA Nations League demuestran que su selección ha alcanzado un nuevo nivel de madurez. Después de una contundente victoria por 3-0 sobre Chequia en el estadio de Wembley el martes, el seleccionador de Inglaterra señaló la capacidad del equipo para dominar los partidos como una muestra de su crecimiento tras el Mundial. Un doblete de Harry Kane y un gol en propia puerta de Vladimir Coufal aseguraron los puntos, en lo que fue la tercera victoria de Inglaterra en sus últimos cuatro partidos.

El técnico no tardó en elogiar la fluidez de la actuación ante Chequia, y destacó cómo sus jugadores controlaron el ritmo desde el primer pitido hasta el último. «Creo que jugamos un muy buen partido, con mucha fluidez. Creo que dominamos durante todo el partido, muy concentrados. Es nuestro cuarto partido en tres o cuatro días. Fue otra muy buena actuación y una victoria merecida», dijo Tuchel.