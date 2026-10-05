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Thomas Tuchel desvela el deseo «incansable» que impulsa a Harry Kane mientras el capitán de Inglaterra se prepara para un hito histórico
Persiguiendo el fantasma de Peter Shilton
Kane está a punto de asegurarse un lugar en el panteón de las grandes figuras del fútbol inglés cuando lidere a su país ante la República Checa. Si el jugador de 33 años participa en el encuentro de la Nations League del martes en Wembley, igualará al legendario portero Peter Shilton con 125 internacionalidades y se convertirá en el jugador masculino con más partidos en la historia de la selección nacional, compartiendo ese récord. Se trata de un logro asombroso para un futbolista que ya ostenta el récord de más goles marcados con la camiseta de Inglaterra.
El delantero del Bayern de Múnich no mostró señales de bajar el ritmo durante el reciente parón internacional, al marcar dos goles en una contundente victoria por 7-0 sobre Croacia para elevar su total a 89 goles internacionales. Esta incansable búsqueda de la excelencia no es ninguna novedad en el exjugador del Tottenham, que dejó el norte de Londres como máximo goleador histórico del Tottenham Hotspur con 280 tantos antes de embarcarse en una aventura llena de títulos en la Bundesliga.
Su traslado a Alemania no ha hecho más que afinar su instinto depredador de cara a portería. Desde su llegada al Allianz Arena en 2023, Kane ha derribado con facilidad récords de larga data. En septiembre, se convirtió en el jugador más rápido de la historia de la Bundesliga en alcanzar la cifra de 100 goles, al lograrlo en solo 98 partidos y batir un récord que había permanecido vigente durante 49 años.
- AFP
El ADN único de un goleador nato
Tuchel cree que esta obsesión por los hitos estadísticos es lo que separa a los delanteros de élite del resto. Hablando antes del crucial partido en Wembley, el exentrenador del Chelsea explicó que la brillantez de Kane está impulsada por una vena competitiva centrada en sí mismo que es esencial para cualquier 'nueve' de talla mundial.
"Creo que todos estos nueves del mundo, da igual en qué liga o en el fútbol base, están hechos de una manera un poco diferente", explicó Tuchel. "No solo lo hacen para que su equipo gane, también lo hacen por sí mismos, lo hacen por los récords. ¿Cuántos puedo marcar, cuántas asistencias puedo dar, quién es el máximo goleador de la liga, a quién tengo que superar, dónde está el próximo récord? No encontrarás a ningún goleador de este calibre que no tenga esos objetivos individuales marcados y que no le empujen al límite. Eso es lo que le impulsa. Así está hecho Harry".
Operando al más alto nivel
La admiración de Tuchel por su capitán es evidente, especialmente por la manera en que Kane se ha adaptado a la presión de ser la referencia ofensiva de uno de los clubes más grandes de Europa. El técnico alemán destacó que Kane, de algún modo, ha encontrado una marcha más desde su llegada a Múnich, mejorando su juego en general más allá de su capacidad goleadora. El entrenador se deshizo en elogios hacia el estado de forma actual del delantero y su posición en la élite mundial a medida que se acerca la ceremonia del Balón de Oro.
"No estoy seguro de tener más palabras, porque siento que marca todo el tiempo, juega de forma fantástica y está en la lista de finalistas del Balón de Oro", añadió Tuchel. "Es simplemente que todo lo que hace, lo hace al más alto nivel, y lo hace de forma consecutiva. Desde que asumió este papel tan importante en el Bayern de Múnich, ha encontrado un nuevo nivel, y dentro y fuera del campo es del más alto nivel".
- AFP
Clasificación de la Liga de Naciones
Inglaterra ocupa actualmente la segunda plaza del Grupo A3 de la Nations League con seis puntos, a tres de la líder, España. Una victoria contra la República Checa es esencial si quiere mantener el ritmo de las campeonas de Europa, y Tuchel confiará en gran medida en su capitana récord para que aporte la chispa. Con Kane totalmente centrado tanto en la victoria como en los libros de historia, en Wembley se espera otra actuación de época del hombre que persigue todos los récords que tiene a la vista.
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