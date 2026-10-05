Kane está a punto de asegurarse un lugar en el panteón de las grandes figuras del fútbol inglés cuando lidere a su país ante la República Checa. Si el jugador de 33 años participa en el encuentro de la Nations League del martes en Wembley, igualará al legendario portero Peter Shilton con 125 internacionalidades y se convertirá en el jugador masculino con más partidos en la historia de la selección nacional, compartiendo ese récord. Se trata de un logro asombroso para un futbolista que ya ostenta el récord de más goles marcados con la camiseta de Inglaterra.

El delantero del Bayern de Múnich no mostró señales de bajar el ritmo durante el reciente parón internacional, al marcar dos goles en una contundente victoria por 7-0 sobre Croacia para elevar su total a 89 goles internacionales. Esta incansable búsqueda de la excelencia no es ninguna novedad en el exjugador del Tottenham, que dejó el norte de Londres como máximo goleador histórico del Tottenham Hotspur con 280 tantos antes de embarcarse en una aventura llena de títulos en la Bundesliga.

Su traslado a Alemania no ha hecho más que afinar su instinto depredador de cara a portería. Desde su llegada al Allianz Arena en 2023, Kane ha derribado con facilidad récords de larga data. En septiembre, se convirtió en el jugador más rápido de la historia de la Bundesliga en alcanzar la cifra de 100 goles, al lograrlo en solo 98 partidos y batir un récord que había permanecido vigente durante 49 años.