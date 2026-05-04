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Thomas Tuchel debe replantear sus planes mundialistas con el «perfecto» Harry Maguire, defensa del Manchester United que vale «su peso en oro» para Inglaterra
Debutó en 2017: ¿Cuántos partidos internacionales ha jugado Maguire con Inglaterra?
Parecía que Maguire se quedaría fuera de la lista de la selección para el gran torneo de la FIFA.
Sin embargo, regresó en marzo de 2026 y jugó los amistosos contra Uruguay y Japón en Wembley, llegando a 66 partidos con la absoluta.
Disputó dos Mundiales y una Eurocopa, y contribuyó a las semifinales de 2018 y a la final contra Italia en 2021.
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Cantera: Competencia por los puestos de central en la selección inglesa
Nunca ha defraudado a su país. A pesar de las ocasionales dudas sobre su rendimiento en el club y de que le retiraran la capitanía en Old Trafford, su amplia experiencia y su estilo defensivo sobrio han sido clave para Inglaterra a lo largo de los años.
Esas cualidades podrían volver a ser clave en las próximas semanas, mientras los Tres Leones buscan su primer título masculino desde 1966. Tuchel ha insinuado que apostará por otros nombres: Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, John Stones, Trevoh Chalobah, Fikayo Tomori y Jarell Quansah, que emergen de una cantera cada vez más amplia.
Sin rodeos: por qué Maguire sería «perfecto» para la aventura de Inglaterra en el Mundial
Ese grupo muestra poca experiencia en competiciones, lo que podría beneficiar a Maguire. Gray, exlateral de Sunderland y Wolves, afirma que el defensa de 33 años —recién renovado con Manchester— debería ser el elegido.
El exlateral de Sunderland y Wolves, con tres internacionalidades, declaró en exclusiva a GOAL, por cortesía de Casinocanada: «Ha sido excelente con el Man United esta temporada y su experiencia en el vestuario es fundamental. Con Jordan Henderson, parece que también estará en la convocatoria del Mundial.
Tener a esos veteranos, que ya lo han vivido, vale su peso en oro. Conozco a Harry y a Jordan: son la pareja perfecta para enderezar el rumbo si algún día las cosas se complican.
Tenerlos cerca es perfecto; harán el trabajo de Thomas Tuchel, y eso es lo que Tuchel ha entendido. Tuchel y su cuerpo técnico no pueden hacerlo todo; tener a Harry y Jordan en el hotel, en las reuniones o en las zonas de ocio mantiene al grupo equilibrado, por lo que su presencia es clave».
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Fecha límite: ¿Para cuándo debe Tuchel anunciar la convocatoria del Mundial 2026?
Tuchel, quien renovó con la Federación Inglesa hasta 2028, debe presentar una lista preliminar de hasta 55 jugadores antes del 11 de mayo y la definitiva de 26 antes del 30 de mayo.
Inglaterra, que jugará amistosos contra Costa Rica y Nueva Zelanda, debutará el 17 de junio ante Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Luego se medirá con Ghana y Panamá en el Grupo L.