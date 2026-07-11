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Thomas Tuchel critica a la FIFA por la ampliación a dos partidos de la sanción de Jarell Quansah en el Mundial, dejando a Inglaterra sin información
Inglaterra sigue a la espera de respuestas sobre la sanción a Quansah
Tuchel reveló que a Inglaterra no se le ha explicado por qué la sanción a Quansah se amplió a dos partidos tras su expulsión contra México en los octavos de final del Mundial. Quansah fue expulsado tras una revisión del VAR en la segunda parte en el Estadio Azteca, por una entrada a la altura del tobillo sobre Jesús Gallardo. Aunque una tarjeta roja directa suele suponer un partido de suspensión, la sanción se amplió al considerarse falta grave.
- AFP
Tuchel exige explicaciones sobre la suspensión de Quansah
Se especuló con que las críticas de Tuchel a los árbitros tras el partido podrían haber influido en la decisión, pero el seleccionador de Inglaterra insistió en que no había recibido explicación alguna de la FIFA.
«No lo creo», respondió al ser preguntado sobre si sus críticas habían influido, según recoge Sky Sport. «Nosotros tampoco tenemos ninguna explicación».
Tuchel ya había mostrado su frustración tras ganar a México, cuestionando el nivel y la coherencia del arbitraje.
«Simplemente no es suficiente. Los árbitros no están a la altura. Los cuartos árbitros tampoco lo están», declaró a la BBC. «Esa es la conclusión. ¿Es un error claro y evidente en el penalti a favor de [México]? Desde luego que no, pero interviene el VAR. Anulan una jugada en la que ni siquiera se pita falta. No es suficiente».
Tuchel exige a Inglaterra que se esfuerce más
A pesar del foco en los problemas disciplinarios previos al partido, Tuchel pide a su equipo que se centre en la tarea. La actitud mostrada en el hostil Azteca animó al grupo, pero el técnico exige más ante la presión de las eliminatorias.
«Dimos un gran paso en el último partido, pero solo fue un paso», advirtió Tuchel. «Seguimos con ganas, con sueños y con un gran objetivo. Ahora debemos ganar los cuartos de final. Ya dejamos atrás ese encuentro: nos llevamos lo positivo y la confianza, pero todo lo que importa está por delante».
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Inglaterra centra toda su atención en Noruega
Inglaterra se centra ahora en los cuartos de final contra Noruega en Miami. Pese a la suspensión de Quansah, Tuchel confía en que su plantilla se mantenga concentrada y logre el pase a semifinales.
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