Thomas Tuchel critica a la FIFA por la ampliación a dos partidos de la sanción de Jarell Quansah en el Mundial, dejando a Inglaterra sin información

Se especuló con que las críticas de Tuchel a los árbitros tras el partido podrían haber influido en la decisión, pero el seleccionador de Inglaterra insistió en que no había recibido explicación alguna de la FIFA.

«No lo creo», respondió al ser preguntado sobre si sus críticas habían influido, según recoge Sky Sport. «Nosotros tampoco tenemos ninguna explicación».

Tuchel ya había mostrado su frustración tras ganar a México, cuestionando el nivel y la coherencia del arbitraje.

«Simplemente no es suficiente. Los árbitros no están a la altura. Los cuartos árbitros tampoco lo están», declaró a la BBC. «Esa es la conclusión. ¿Es un error claro y evidente en el penalti a favor de [México]? Desde luego que no, pero interviene el VAR. Anulan una jugada en la que ni siquiera se pita falta. No es suficiente».