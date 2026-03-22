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Thomas Tuchel convocará a Harvey Barnes, del Newcastle, para sustituir al lesionado Eberechi Eze, estrella del Arsenal, en la selección inglesa
Barnes, listo para ser convocado por la selección inglesa
Según The Telegraph, Barnes será convocado para la concentración de los Tres Leones de cara a los próximos amistosos contra Uruguay y Japón. La oportunidad surge después de que Eze se perdiera la final de la Carabao Cup contra el Manchester City por un problema físico, lo que provocó su esperada baja de la selección. Tuchel ha actuado con rapidez para cubrir el hueco, brindando al jugador de 28 años una gran oportunidad de hacerse un hueco de cara al Mundial de 2026. Esto supone una validación inmediata tras haber rechazado la oportunidad de representar a la Tartan Army de Steve Clarke.
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Barnes, protagonista del Newcastle
Su convocatoria es totalmente merecida si se tiene en cuenta el resurgimiento del extremo a nivel de clubes. Ha marcado 14 goles en todas las competiciones esta temporada, lo que lo convierte en una figura imposible de ignorar. Este registro supera el de varios internacionales consolidados, entre ellos Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Marcus Rashford y Jarrod Bowen. Dentro del actual grupo de extremos, solo su compañero de club Anthony Gordon cuenta con un total superior, con 17 tantos. Sin embargo, nueve de ellos han sido desde el punto de penalti, lo que pone de relieve la amenaza única en juego abierto que el exjugador del Leicester City supone para la selección nacional.
Tras seis años de ausencia
Esta incorporación de última hora le brinda una oportunidad crucial que el talentoso delantero llevaba casi seis años sin tener. Su única aparición con la selección absoluta se produjo como suplente contra Gales en octubre de 2020. A pesar de haber ofrecido un rendimiento constante en su club desde ese debut, se ha visto continuamente relegado a un segundo plano, mientras que jóvenes promesas le superaban en la jerarquía del equipo. Con el gran torneo de verano acercándose a pasos agigantados, estos próximos partidos amistosos le ofrecen una oportunidad directa de demostrar su valía. El seleccionador alemán está evaluando activamente a sus jugadores menos habituales, lo que significa que una buena actuación en St George's Park podría garantizarle un billete para el escenario más importante.
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Fin del capítulo sobre requisitos
La decisión definitiva pone fin de una vez por todas a una larga saga sobre su elegibilidad internacional. Al ser elegible por parte de sus abuelos maternos, la federación escocesa había presionado mucho para que se cambiara de selección. Sin embargo, Clarke admitió recientemente su derrota, acabando con todas las especulaciones de una vez por todas. Al explicar claramente la situación a los medios de comunicación el mes pasado, declaró: «Es la pregunta de siempre, todo el mundo me sigue preguntando sobre ello. Esta vez puedo decirlo con certeza: Harvey se va a concentrar en intentar jugar con Inglaterra. No va a venir a Escocia. Podéis publicar eso. Ya nadie tiene que preguntarme sobre ello y nadie tiene que preguntarle a Harvey. Él puede tomar su decisión y nosotros seguimos adelante».
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