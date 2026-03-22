Thomas Tuchel convocará a Harvey Barnes, del Newcastle, para sustituir al lesionado Eberechi Eze, estrella del Arsenal, en la selección inglesa

La decisión definitiva pone fin de una vez por todas a una larga saga sobre su elegibilidad internacional. Al ser elegible por parte de sus abuelos maternos, la federación escocesa había presionado mucho para que se cambiara de selección. Sin embargo, Clarke admitió recientemente su derrota, acabando con todas las especulaciones de una vez por todas. Al explicar claramente la situación a los medios de comunicación el mes pasado, declaró: «Es la pregunta de siempre, todo el mundo me sigue preguntando sobre ello. Esta vez puedo decirlo con certeza: Harvey se va a concentrar en intentar jugar con Inglaterra. No va a venir a Escocia. Podéis publicar eso. Ya nadie tiene que preguntarme sobre ello y nadie tiene que preguntarle a Harvey. Él puede tomar su decisión y nosotros seguimos adelante».