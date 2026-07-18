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Thomas Tuchel considera «totalmente injusto» el trato dado a Kobbie Mainoo tras las críticas del seleccionador de Inglaterra al centrocampista del Manchester United
Warnock critica duramente las críticas públicas de Tuchel
El exentrenador de la Premier League Warnock critica a Tuchel por su gestión de Mainoo, quien no jugó ni un minuto en el Mundial 2026. Inglaterra se prepara para enfrentar a Francia en el partido por el tercer puesto en Miami, y la ausencia del centrocampista del Manchester United genera debate.
«Ha dicho que su entrenamiento no ha sido bueno. Eso no se le dice a la prensa», afirmó Warnock en el programa Weekend Sports Breakfast de talkSPORT. «Se le dice al jugador. Le pones un brazo sobre el hombro y le dices: Mira, no estás entrenando bien, chico. ¿Puedes mejorar? Es injusto. Eso debe quedarse en la concentración».
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Dudas tácticas por la ausencia de Mainoo
Warnock afirmó que el perfil técnico único de Mainoo fue lo que Inglaterra echó de menos en la semifinal contra Argentina en Atlanta, que perdió 2-1. En lugar de usar al joven de 21 años para calmar el juego, Tuchel optó por un bloque defensivo que acabó cediendo.
«Era el tipo de jugador que se necesitaba en esos últimos 25 minutos porque tiene las piernas, sabe aguantar el balón y sabe correr con él», afirmó Warnock.
Mainoo, ignorado pese a su sorpresiva inclusión en la convocatoria.
La convocatoria de Mainoo para la selección inglesa del Mundial 2026 sorprendió, pues Tuchel lo prefirió a Adam Wharton (Crystal Palace) y a James Garner (Everton). Sin embargo, aún no ha jugado, lo que aumenta la incertidumbre antes del último partido en Norteamérica.
Warnock cuestionó la lógica de Tuchel: «¿Lo pondrá ahora y, si hace un gran partido, lo dejará en ridículo? ¿O no lo pondrá para evitar eso? No creo que juegue, pero debería darle minutos».
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Foster advierte de una división en el vestuario
El exarquero de los «Three Lions», Ben Foster, afirmó que dejar a Mainoo fuera del partido por la medalla de bronce contra Francia revelaría un ambiente tóxico en la selección.
En declaraciones a talkSPORT, afirmó: «El problema surgirá si no lo alinea. Si no lo pone en este partido, es que ha habido una ruptura o un problema enorme».
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