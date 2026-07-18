El exentrenador de la Premier League Warnock critica a Tuchel por su gestión de Mainoo, quien no jugó ni un minuto en el Mundial 2026. Inglaterra se prepara para enfrentar a Francia en el partido por el tercer puesto en Miami, y la ausencia del centrocampista del Manchester United genera debate.

«Ha dicho que su entrenamiento no ha sido bueno. Eso no se le dice a la prensa», afirmó Warnock en el programa Weekend Sports Breakfast de talkSPORT. «Se le dice al jugador. Le pones un brazo sobre el hombro y le dices: Mira, no estás entrenando bien, chico. ¿Puedes mejorar? Es injusto. Eso debe quedarse en la concentración».