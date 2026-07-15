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Thomas Tuchel confía en que Inglaterra neutralizará al «increíble» Lionel Messi en la semifinal del Mundial, tras haber frenado a Erling Haaland
Tuchel se inspira en el modelo de Haaland
Tras la tensa victoria en cuartos contra Noruega, en la que Inglaterra neutralizó a su delantero, Tuchel confía en que un nivel similar de concentración táctica bastará para frenar al legendario número 10 de Argentina.
«Es increíble cómo se las arregla para hacerlo cada vez, de tantas formas diferentes», admitió Tuchel al hablar de Messi, de 39 años. «Encuentra espacios, encuentra momentos y lo más importante es que todo el equipo se suma a esa idea. Debemos ser valientes a su alrededor y cortarle el apoyo. Es diferente a Erling Haaland, pero ya lo hicimos bien contra él, así que ahora encontraremos la manera».
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Kane advierte contra la obsesión por Messi
Aunque muchos han hablado de Messi, quien jugará su 206.º partido internacional, el capitán inglés Harry Kane advierte que no deben centrarse solo en él. El delantero del Bayern de Múnich recordó a sus compañeros que la Albiceleste es un equipo completo, más allá de su capitán.
«Lleva casi veinte años siendo uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor», afirmó Kane. «Todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser. Pero jugamos contra Argentina, no contra Messi. Nos enfrentamos a un gran colectivo, a un gran equipo con jugadores fantásticos. Por mucho que todo gire en torno a Messi y a los grandes jugadores, sabemos que es mucho más que eso. Es una locura que lleve tanto tiempo al máximo nivel y nunca haya jugado contra Inglaterra».
Hay mucho en juego para los Tres Leones.
Para Kane, esta semifinal es la cima de su carrera. A punto de lograr su 121.ª internacionalidad —superando a Wayne Rooney como el jugador de campo con más partidos de la selección—, el delantero busca su primer gran título tras las decepciones del Mundial 2018 y la Eurocopa.
«Qué ocasión: los campeones del mundo en una semifinal. De niño soñaba con jugar estos partidos. Es lo máximo. Estoy emocionado, aunque sea un rival durísimo», añadió Kane. Y sobre su récord personal, concluyó: «Es otro momento especial. He superado a algunos grandes nombres: Beckham, con 115 partidos, y ahora a Wazza, con 120. Leyendas de Inglaterra».
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Tuchel percibe un cambio de ambiente
La concentración de Inglaterra ha recibido un impulso con la noticia de que Declan Rice será titular. El centrocampista del Arsenal fue sustituido en el descanso durante la victoria 2-1 ante Noruega por un malestar, pero ya está recuperado para el partido decisivo. Tuchel ve al grupo listo para aprovechar su oportunidad y acercarse a la inmortalidad futbolística.
«Es el momento de ir a por todas», declaró Tuchel. «Es importante y comprensible sentirse emocionado antes de estos partidos. Aun así, quiero centrarme en lo que tienen que hacer. Noto otro cambio de estado de ánimo en la plantilla. “Vaya, ya estamos cerca”». Con Messi liderando la carrera por la Bota de Oro con ocho goles y Kane y Jude Bellingham empatados a seis cada uno, todo está listo para una batalla histórica por un puesto en la final contra España.
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