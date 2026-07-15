Thomas Tuchel confía en que Inglaterra neutralizará al «increíble» Lionel Messi en la semifinal del Mundial, tras haber frenado a Erling Haaland

Tras la tensa victoria en cuartos contra Noruega, en la que Inglaterra neutralizó a su delantero, Tuchel confía en que un nivel similar de concentración táctica bastará para frenar al legendario número 10 de Argentina.

«Es increíble cómo se las arregla para hacerlo cada vez, de tantas formas diferentes», admitió Tuchel al hablar de Messi, de 39 años. «Encuentra espacios, encuentra momentos y lo más importante es que todo el equipo se suma a esa idea. Debemos ser valientes a su alrededor y cortarle el apoyo. Es diferente a Erling Haaland, pero ya lo hicimos bien contra él, así que ahora encontraremos la manera».



