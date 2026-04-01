Thomas Tuchel compara a Harry Kane con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras la derrota de Inglaterra ante Japón sin su emblemático capitán

A pesar del revés, el seleccionador de Inglaterra sigue confiando en que su equipo pueda conseguir buenos resultados sin su máximo goleador histórico, aunque la tarea se complique considerablemente. Tuchel se mostró firme, sin embargo, en que no pretende convertir a otro jugador en una réplica de Kane, ya que ese perfil simplemente no existe.

«Podemos ganar partidos sin Harry. Ganaremos sin Harry, hemos ganado sin Harry. Pero, por supuesto, es más fácil ganar partidos con Harry», concluyó Tuchel. «No busco un segundo Harry Kane: no hay un segundo Harry Kane». Los Tres Leones se enfrentan ahora a un periodo de reflexión antes de volar a Estados Unidos para disputar sus últimos partidos de preparación para el Mundial contra Nueva Zelanda y Costa Rica.