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Thomas Tuchel compara a Harry Kane con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras la derrota de Inglaterra ante Japón sin su emblemático capitán
Inglaterra lo pasa mal sin su jugador estrella
La decepcionante derrota en Wembley se produjo tras el descoordinado empate 1-1 con Uruguay de la semana pasada, lo que deja a Tuchel con muchas dudas de cara al Mundial. Con su capitán viendo el partido desde la grada, Inglaterra no logró encontrar el camino del gol. La estrella del Manchester City, Phil Foden, jugó como falso nueve, pero le costó mucho destacar, mientras que los anteriores intentos con Dominic Solanke y Dominic Calvert-Lewin tampoco han logrado ofrecer una alternativa convincente a Kane, la estrella del Bayern de Múnich.
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Tuchel defiende la dependencia de Kane
Cuando se le preguntó si la plantilla dependía demasiado de su capitán, de 32 años, Tuchel puso como ejemplo a los mejores jugadores de la historia para defender su postura. «Bueno, ¿por qué no iba a confiar Argentina en Messi o Portugal en Cristiano Ronaldo?», declaró Tuchel en ITV. «Es totalmente normal. Nos han dejado jugadores clave, figuras clave. Lo vimos un poco. Nos faltó pegada en los últimos 20 metros en ambos partidos. Sin Harry Kane, no tenemos la misma capacidad de peligro. El Bayern de Múnich, sin Harry Kane, tampoco tiene la misma capacidad de peligro. Ningún equipo del mundo tiene la misma capacidad de peligro».
El entrenador responde a los rumores sobre su posible destitución
El ambiente en Wembley se volvió tóxico tras el gol de la victoria de Kaoru Mitoma, pero el exentrenador del Chelsea no estaba dispuesto a abordar si las expectativas de la selección nacional suponían una carga para sus jugadores más jóvenes. Tuchel se mantuvo firme en su convicción de que el grupo simplemente debe adaptarse al entorno de alta presión del fútbol internacional. Cuando se le preguntó si la camiseta se estaba volviendo demasiado pesada para algunos, el entrenador se negó a entrar en el debate y afirmó: «No quiero entrar en esta discusión porque creo que está muy claro lo que queremos hacer y cómo queremos jugar, y prefiero centrarme más en los principios. Jugar con la selección inglesa conlleva presión y ruido. Así son las cosas».
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«No hay otro Kane»
A pesar del revés, el seleccionador de Inglaterra sigue confiando en que su equipo pueda conseguir buenos resultados sin su máximo goleador histórico, aunque la tarea se complique considerablemente. Tuchel se mostró firme, sin embargo, en que no pretende convertir a otro jugador en una réplica de Kane, ya que ese perfil simplemente no existe.
«Podemos ganar partidos sin Harry. Ganaremos sin Harry, hemos ganado sin Harry. Pero, por supuesto, es más fácil ganar partidos con Harry», concluyó Tuchel. «No busco un segundo Harry Kane: no hay un segundo Harry Kane». Los Tres Leones se enfrentan ahora a un periodo de reflexión antes de volar a Estados Unidos para disputar sus últimos partidos de preparación para el Mundial contra Nueva Zelanda y Costa Rica.