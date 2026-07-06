Getty Images Sport
Traducido por
Thomas Tuchel bromeó sobre la posibilidad de que el capitán de Inglaterra, Harry Kane, recurra la tarjeta roja de Jarell Quansah ante el presidente Donald Trump, tras ver cómo la estrella de la selección estadounidense, Folarin Balogun, se libraba de la sanción
Tuchel, desconcertado por la decisión sobre Balogun
El seleccionador de Inglaterra ha criticado la decisión de la FIFA de dejar jugar al estadounidense Balogun en octavos contra Bélgica. Balogun fue expulsado ante Bosnia-Herzegovina, pero la FIFA aplazó su suspensión invocando el artículo 27 de su código.
Tuchel lamentó la falta de coherencia y recordó que los altos cargos ya habían revisado el incidente. «Primero, quede claro: no fue roja», afirmó Tuchel sobre Balogun. «El VAR intervino y, tras revisarlo, tres personas del VAR y el árbitro determinaron que era amarilla. ¿Quién revoca esa decisión, cuándo y con qué argumentos? ¿Hasta dónde llega esto? Es extraño».
- Getty Images
La conexión con Trump
La polémica se politizó cuando se supo que Donald Trump contactó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para revisar el caso de Balogun. Tras la victoria de Inglaterra 3-2 sobre México en el Azteca, Trump elogió en Truth Social a Harry Kane como un «GRAN jugador», lo que llevó a Tuchel a ser preguntado si el capitán podría usar su influencia para ayudar a Quansah.
El defensa del Leverkusen fue expulsado en la victoria ante México, y al ser preguntado si Kane podría presionar al presidente de EE. UU. para que interviniera de forma similar, Tuchel respondió con ironía: «Quizá, ese sea un buen punto de partida».
Dudas sobre la coherencia y el VAR
Al seleccionador de Inglaterra le preocupa que los equipos recurran cada decisión, y pide coherencia. «Solo queremos que haya coherencia en las decisiones», explicó Tuchel. «Entonces, ¿la tarjeta amarilla que nos sacaron en el primer minuto a Declan Rice... Podríamos debatirlo sin fin. No creo que fuera amarilla. ¿La anularán? ¿Y la de [Michael] Olise contra Paraguay?
¿Dónde acaba esto? No conozco las reglas, así que esperaré a ver qué pasa. La pregunta es dónde trazar la línea, y no tengo respuesta. ¿Recurrimos cada tarjeta que no nos parezca justa? ¿Quién decide qué es amarilla o roja? ¿Dónde empieza y dónde acaba?»
- Getty
Inglaterra se enfrenta a la baja de Quansah
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos recupera a Balogun, mientras Inglaterra afrontará su próximo partido sin Quansah, a menos que ocurra otro giro inesperado. La Real Federación Belga de Fútbol calificó la noticia de Balogun de «sorprendente», y sus repercusiones se sienten en todas las concentraciones del torneo.
Pese a las distracciones y a la expulsión de Quansah, Inglaterra venció 3-2 a México y avanzó a la siguiente fase. Ahora los Tres Leones deben centrarse en el juego, aunque su seleccionador bromeé sobre los extraños giros políticos de este Mundial.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias