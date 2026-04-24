El exdirector técnico del Wolverhampton, Scott Sellars, quien siguió la evolución de Gibbs-White desde su adolescencia hasta ser habitual en la Premier League, afirma que la versatilidad y mentalidad del centrocampista están a la altura de las opciones de élite que tiene Tuchel. Destacó su capacidad para influir en partidos igualados y se mostró sorprendido por su reciente exclusión de la selección.

Al explicar por qué el talismán del Forest merece un sitio en el avión rumbo al Mundial, Sellars declaró a la BBC: «Siempre pensé que jugaría con Inglaterra y, en las categorías inferiores, estaba a la altura de los mejores. Trabajé con Phil Foden en el City, así que conocía su nivel y siempre creí que Morgan estaba a ese nivel.

Su mentalidad le abriría puertas en el máximo nivel. Nada de lo que ha logrado me sorprende. A los 15 años ya destacaba por su entusiasmo, cómo se movía en el campo y, sobre todo, lo que hacía cuando recibía el balón».







