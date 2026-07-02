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Thomas Tuchel afirma que Inglaterra tenía una «deuda kármica» por el gol de la «Mano de Dios» de Diego Maradona, antes del partido contra México en el Estadio Azteca
En busca de la justicia kármica en México
Según The Athletic, Tuchel cree que Inglaterra merece algo de suerte al volver al Estadio Azteca para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial este domingo. El recinto guarda una historia pesada para los ingleses: allí, en los cuartos de 1986, Maradona anotó el famoso gol de la «Mano de Dios» que dio a Argentina la victoria 2-1.
De cara a este decisivo partido de eliminatoria, Tuchel insiste en que el recuerdo imborrable de aquel momento polémico servirá de motivación a sus jugadores. «Nos recompensará», afirmó Tuchel. «Nos la devolverán. Es el karma. El karma nos lo devolverá. Le daremos la vuelta a la situación».
- AFP
Hacer las paces con este emblemático recinto
Tuchel tenía solo 13 años en el Mundial de 1986, pero conserva vivos los recuerdos. Sobre Maradona afirmó: «Le marcó dos goles a Inglaterra: uno tras un regate y otro que hoy nunca se habría concedido». Con imágenes de Gary Lineker y Peter Shilton en St George’s Park, el técnico quiere que su plantilla reescriba la historia.
Añadió: «Es el momento de reconciliarnos con este estadio y cambiar la historia». Sin embargo, reconoció el desafío de enfrentar a los anfitriones: «Es un escenario emblemático y un partido especial. Jugar contra México en México es enfrentarse a todo un país y a la energía de su afición».
Preocupación por la forma física de Rice
Inglaterra, más allá de su peso histórico, afronta problemas físicos tras ganar el miércoles a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. El equipo evitó la eliminación tras encajar un gol en el minuto siete y recurrió a Harry Kane, que marcó un doblete en los últimos compases para asegurar el pase. Tuchel confirmó que Declan Rice jugó con dolor en la victoria por 2-1. «Le pregunté y me dijo: “Puedo hacerlo por el equipo, pero tengo un dolor terrible”», explicó Tuchel.
Cuando Declan te dice que tiene un dolor terrible, sabes que ya no puede más. Agradeció que lo sustituyéramos, pero después del partido dijo que no es nada grave. No hay lesión, creo que se recuperará. Es más bien un dolor neuropático».
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Preparándose para la prueba definitiva
Inglaterra afronta un gran desafío este domingo en el Azteca. Tuchel define su once sin perder de vista a sus estrellas. La selección llegará una noche antes para adaptarse a los 2.200 metros de altitud. Superar la altura y el público exigirá máxima concentración si quiere un lugar en cuartos ante Brasil o Noruega.