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Thomas Tuchel admite su «simpatía» por Raheem Sterling mientras la carrera de la exestrella de Inglaterra entra en una «espiral descendente»
Sterling se declara culpable de los cargos por conducción
Sterling se declaró recientemente culpable de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y de no facilitar una muestra. El jugador, de 31 años, estrelló su Lamborghini contra una valla metálica tras un incidente en la M25 y la M3 en mayo. Posteriormente, la Policía descubrió seis bombonas de óxido nitroso en su vehículo dañado, mientras que unas imágenes de la cámara corporal mostraban al extremo intentando moverlas al asiento trasero.
Tras una enorme atención pública, el exdelantero del Manchester City y del Arsenal publicó un mensaje críptico en Instagram, limitándose a decir: "Progreso por encima de la perfección". El abogado de Sterling señaló que el jugador había dado voluntariamente pasos para abordar dificultades personales, aunque actualmente tiene retirado el permiso de conducir mientras espera la sentencia.
- Action Plus
Tuchel expresa su simpatía por la espiral descendente
Tuchel, que fichó a Sterling para el Chelsea en 2022, reflexionó sobre la dramática caída en desgracia del extremo. El actual seleccionador de Inglaterra admitió que a su exjugador le ha resultado increíblemente difícil recuperar la forma demoledora que definió su etapa en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola.
«Siento mucha simpatía por él y creo que ha sufrido desde que dejó el Manchester City, cuando estaba en el punto álgido de su carrera», dijo Tuchel. «Luché por este fichaje y nunca pudo demostrar la importancia que normalmente tenía. Fue un gran paso para él en ese momento».
El técnico alemán también expresó su tristeza por los problemas de Sterling fuera del campo, destacando su fuerte carácter personal. «Es triste ver que alguien sufre porque era un padre entregado a sus hijos y una persona muy familiar, alguien agradable con quien estar. Simplemente parece que está atravesando un periodo difícil», añadió. «No estoy seguro de hasta qué punto es culpa suya, a veces simplemente entras en una espiral extraña en tu vida, una espiral descendente. Por supuesto, mis pensamientos están con él, la creencia siempre es que puede darle la vuelta y le deseo lo mejor».
El rápido declive de un grande de la Premier League
La situación actual de Sterling contrasta de forma drástica con sus días como uno de los grandes talentos de la Premier League. Cuatro veces campeón de liga, dominó el fútbol inglés durante una etapa de siete años de enorme éxito en el Etihad Stadium. Sin embargo, la trayectoria de su carrera se ha desplomado desde su salida de Manchester.
Etapas decepcionantes en Chelsea y Arsenal acabaron desembocando en una rescisión de contrato de mutuo acuerdo en Stamford Bridge en enero de 2026. Su posterior llegada a los Países Bajos, al Feyenoord, se saldó con cero contribuciones de gol en ocho partidos, lo que le dejó sin club.
La búsqueda de un nuevo equipo por parte del internacional inglés, con 82 partidos, ha resultado increíblemente difícil. Informes recientes indican que el Le Havre, que lucha en la Ligue 1, junto a otro club francés no identificado, rechazó la posibilidad de fichar al extremo al considerar que ya estaba bien cubierto en las posiciones de ataque.
- AFP
Se acerca la sentencia judicial mientras se estanca la búsqueda de club
Sterling volverá a comparecer ante el tribunal el 25 de noviembre para conocer su castigo, después de que el caso quedara oficialmente aplazado para permitir la elaboración de los informes previos a la sentencia. Hasta que se resuelva este asunto legal, su ilustre carrera futbolística sigue completamente en suspenso.
Actualmente se mantiene activo trabajando en su propia RS7 Academy, y el jugador, de 31 años, afronta una ardua batalla para convencer a un club profesional de que apueste por él. Encontrar un equipo dispuesto a ofrecerle una vía de regreso al fútbol dependerá probablemente por completo del resultado de su inminente sentencia.
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